En pleno despliegue de la Campaña de Invierno 2026, las autoridades de Salud y Trabajo encendieron las alarmas ante una cifra preocupante: más de 1 millón 600 mil personas mayores de 60 años —muchas de ellas laboralmente activas en el Gran Santiago— aún no se han vacunado contra la influenza. Uno de los principales frenos es el temor a perder horas de trabajo o sufrir descuentos salariales. Sin embargo, casi nadie recuerda que existe un derecho legal y obligatorio que protege a los trabajadores.

A través del artículo 66 ter del Código del Trabajo (introducido por la Ley 21.347), todo trabajador o trabajadora que forme parte de la población objetivo de una campaña pública de inmunización tiene derecho a medio día de permiso laboral pagado para asistir a un vacunatorio. Este tiempo se considera legalmente como trabajado para todos los efectos, lo que significa que tu empleador no puede disminuir tu sueldo ni exigirle que devuelvas esas horas.

El requisito clave para que no te lo rechacen

Para activar este beneficio no necesitas negociar con tu jefatura, pero sí cumplir una regla estricta: debes dar aviso a tu empleador con al menos dos días de anticipación. Además, el tiempo otorgado por ley debe complementarse con el lapso necesario para los traslados de ida y vuelta hacia el centro médico.

Una vez que recibas la inoculación contra la Influenza o el Covid-19, el único requisito posterior es presentar el comprobante o carnet de vacunación emitido por la autoridad sanitaria para acreditar la asistencia en la fecha informada.

¿Qué pasa si son varias dosis?

Un dictamen de la Dirección del Trabajo aclaró un vacío importante para quienes lo requieran: en caso de que la inmunización contemple más de una dosis (como ocurre con ciertos esquemas de Covid-19), el trabajador tiene derecho a medio día de permiso laboral por cada una de las dosis de manera independiente. El beneficio no es compensable en dinero, por lo que si no lo usas, no te lo pueden pagar.

Dado que la mayoría de los consultorios públicos cierran sus puertas de lunes a viernes a las 17:00 horas, este permiso se vuelve vital para los trabajadores con jornadas de oficina. Para facilitar el proceso, el Ministerio de Salud también ha dispuesto puntos de alta afluencia en la capital, como módulos en la estación Los Leones del Metro de Santiago, además de vacunatorios móviles que operan los fines de semana.