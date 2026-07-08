Defensa de Ángela Vivanco niega incumplimiento de arresto: apunta a fallas en control policial

La defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco descartó que haya incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario total, luego de que Carabineros informara al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que no logró ubicarla durante una fiscalización realizada la madrugada del domingo 5 de julio.

El reporte policial señaló que funcionarios de la Subcomisaría Providencia Sur concurrieron al domicilio registrado por la imputada, pero no obtuvieron respuesta tras tocar reiteradamente el citófono, realizar cuatro llamados telefónicos al número informado y utilizar el aparato sonoro del vehículo policial.

“Personal policial toca el citófono del edificio en reiteradas oportunidades, se efectúan cuatro llamados telefónicos al celular informado no siendo contestado, además de hacer uso de aparato sonoro no atendiendo a personal policial”, indica el informe remitido al tribunal.

Ante esa situación, el juzgado tuvo por recibidos los antecedentes y los puso en conocimiento de los intervinientes, ya que el eventual incumplimiento de la medida cautelar podría dar lugar a una solicitud para revisar su situación procesal e incluso plantear un reingreso a prisión preventiva.

Sin embargo, la defensora penal pública Patricia Alvarado presentó un escrito de tres páginas en el que solicitó desestimar la existencia de cualquier infracción al arresto domiciliario, asegurando que Vivanco “ha mantenido una conducta intachable” desde el inicio del cumplimiento de la medida.

La defensa explicó que el edificio donde reside la exministra cuenta con un sistema de acceso controlado exclusivamente por el conserje, quien canaliza toda comunicación con los departamentos mediante citofonía interna.

“Desde el inicio del cumplimiento de la medida cautelar en dicho inmueble, mi representada ha mantenido una conducta intachable, colaborando activamente con las dos o tres fiscalizaciones diarias realizadas por Carabineros, incluso en horarios de madrugada”, sostiene la presentación.

Asimismo, destacó que Vivanco entregó voluntariamente su número telefónico a Carabineros para facilitar los controles y que todas las salidas autorizadas por motivos médicos han sido previamente solicitadas y aprobadas por el tribunal.

Respecto de la fiscalización cuestionada, la defensa afirmó que “la realidad de los hechos difiere sustancialmente de lo consignado en el parte policial”. Según el escrito, el conserje del edificio aseguró que ningún funcionario policial se presentó en el acceso del inmueble ni activó el sistema de comunicación hacia el departamento de la exjueza.

Como hipótesis, la abogada planteó que los funcionarios pudieron haber llegado durante el breve período en que el vigilante realizaba otras labores, como sacar la basura, aunque sostuvo que ello tampoco explica la ausencia de nuevos intentos de contacto.

Sobre los llamados telefónicos, la defensa reconoció que el celular de Vivanco permanecía apagado por falta de batería debido a “un olvido involuntario”. No obstante, aseguró que posteriormente se verificó el equipo y “no figura ninguna llamada perdida proveniente de los números institucionales o particulares asociados a la unidad fiscalizadora en dicho horario”.

Finalmente, la defensa sostuvo que Vivanco permaneció en todo momento al interior de su domicilio y atribuyó lo ocurrido a un problema de comunicación.

“Queda de manifiesto que mi representada estuvo presente en su domicilio durante todo el bloque nocturno, siendo imposible que no se percatara de una fiscalización efectiva (…). Por consiguiente, la constancia estampada por el personal policial no responde a una infracción o desatención voluntaria de la señora Vivanco, sino a un problema de comunicación y a las dificultades propias del sistema de control perimetral del edificio a esa hora de la madrugada”, concluye la presentación.