Moverse en Santiago durante el invierno golpea directo al bolsillo, pero el calendario de beneficios automotrices trae un alivio clave. Durante todo este mes, diversas aplicaciones móviles, tarjetas bancarias y cajas de compensación activaron rebajas agresivas que permiten reducir de forma drástica el costo por litro en las principales estaciones de servicio del país.

Para que planifiques tu carga, no te lleves sorpresas al pagar y aproveches los topes al máximo, ordenamos las promociones masivas según el día de la semana, la estación y la aplicación que debes utilizar.

El calendario de descuentos en bencina para julio

Lunes

Copec (Tarjeta Cencosud Scotiabank): Obtén un descuento de $50 por litro en combustible pagando con Tarjeta Clásica y Platinum, y hasta $100 por litro si utilizas la Tarjeta Black. El beneficio se activa exclusivamente asociando y pagando a través de la app Copec .

Shell (Jumbo Prime): Descuento de $100 por litro de combustible para los miembros de esta suscripción digital ingresando el código correspondiente en la app MiCopiloto.

Domingos

Aramco (Tarjeta de crédito SPIN): Si cargas el último día de la semana, consigues $150 de descuento por litro , pagando de forma física o mediante la App Aramco Estaciones en sucursales adheridas. El tope es de $10.000 mensual por titular.

Shell (Tarjeta Security): Brinda $100 de descuento por litro de manera exclusiva en estaciones Shell. Para que se aplique la rebaja, debes inscribir la tarjeta y pagar a través de la app MiCopiloto. El tope de la rebaja es de $5.000 por cada carga mensual realizada.

Días específicos (Lunes y Martes)

Convenios Municipales (Copec / Aramco): Diversas comunas de la Región Metropolitana (como Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Santiago y Providencia) mantienen alianzas vecinales vigentes. Los montos varían entre $15 y $40 por litro y se aplican estrictamente en días determinados (generalmente lunes o martes) inscribiendo previamente el RUT en los portales de cada municipalidad.

Todos los días (Descuentos permanentes)