Restricción vehicular este miércoles 8 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Si planeas desplazarte en auto por la Región Metropolitana este miércoles 8 de julio, presta atención a la terminación de tu placa patente. La medida de gestión ambiental rige de manera obligatoria entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Evita sorpresas: las cámaras de la red de fiscalización automatizada están operativas y el costo de incumplir la norma supera los $98 mil pesos.

Patentes con restricción este miércoles 8 de julio

Vehículos con sello verde (catalíticos)

Afecta a automóviles, station wagons y similares inscritos en el Registro Civil antes del 1 de septiembre de 2011:

Dígitos prohibidos: 2 y 3

Vehículos sin sello verde (no catalíticos)

Automóviles y similares que no cuentan con sello verde:

Dígitos prohibidos: 4, 5, 6 y 7 (Prohibición total de circular dentro del anillo de Américo Vespucio, independientemente del dígito).

Motocicletas y similares

Inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: 2 y 3

Anteriores al 2002 (sin sello verde): 4, 5, 6 y 7

¿De cuánto es la multa por no respetar la restricción?

Causar una infracción por circular en un día no permitido es considerado una falta grave a la Ley de Tránsito. La multa fluctúa entre 1 y 1,5 UTM, lo que equivale a un monto aproximado de $67.000 a $100.000 pesos.

Dato clave: La fiscalización no solo la realizan inspectores municipales y Carabineros en vía pública, sino también más de 400 cámaras automatizadas distribuidas en los ejes prioritarios de la capital.

¿Quiénes pueden eximirse de la medida?

Existen casos excepcionales (vehículos conducidos por personas con discapacidad, traslado de pacientes a tratamientos médicos periódicos o transporte de personas con TEA) donde se puede solicitar la exención del trámite.

La solicitud se efectúa 100% online en la plataforma Cero Filas del Ministerio de Transportes utilizando tu ClaveÚnica.