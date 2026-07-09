Computadores Junaeb: si tu hijo va en 7° básico revisa si le corresponde este beneficio

Comienza la cuenta regresiva para miles de familias. Este jueves 2 de julio de 2026 se inicia oficialmente el proceso de distribución masiva de las Becas TIC 2026 (Tecnología, Información y Comunicación), el programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) que entrega un computador portátil totalmente gratuito con un año de internet móvil sin costo.

Al ser un beneficio no postulable, muchos padres y apoderados esperan con ansias el llamado de sus colegios. Sin embargo, asistir a la citación no basta: Junaeb exige una serie de documentos obligatorios para poder llevarse el notebook a casa, y olvidar uno de ellos puede significar volver con las manos vacías.

¿Cómo consultar con el RUT si te corresponde?

Antes de planificar el retiro, es fundamental verificar que el estudiante esté en la nómina oficializada para este año. El Ministerio de Educación habilitó la plataforma online donde solo debes ingresar el RUT del alumno en el validador oficial.

Los requisitos básicos fueron estar matriculado en 7° básico en abril de este año en un colegio público, o cumplir con los criterios de vulnerabilidad socioeconómica (priorizando el tramo del 40% en el Registro Social de Hogares) en el caso de los establecimientos particulares subvencionados.

Los documentos obligatorios para el retiro Para evitar contratiempos en los centros de entrega masiva, debes presentarte con la siguiente documentación según sea tu caso:

Si asiste el apoderado titular (padre o madre): Cédula de identidad propia del apoderado y la cédula de identidad del estudiante beneficiado (sirve el pase escolar si no tiene carnet).

Si asiste un tutor legal: Deberá presentar, además de las cédulas de identidad, la copia de la sentencia judicial o documento oficial de tribunales que acredite la custodia del menor.

Si el apoderado no puede ir y envía a un tercero: Esta persona debe ser mayor de edad y presentar un Poder Simple firmado por el apoderado titular, junto con la fotocopia de la cédula de identidad de este, la cédula del estudiante y su propio carnet vigente.

¿Qué incluye el set tecnológico este 2026?

El beneficio estatal no solo consta del computador notebook de última generación con garantía extendida por 14 meses. Las herramientas digitales adjudicadas para este periodo escolar incluyen softwares educativos interactivos, una suite completa de Office con licencia actualizada y un plan de internet móvil (Banda Ancha Móvil) liberado por 12 meses consecutivos para asegurar la conectividad en el hogar.

Cabe recordar que las fechas, horarios y recintos específicos de los eventos masivos de entrega en la Región Metropolitana y el resto de las regiones del país son informados directamente por cada establecimiento educacional a sus comunidades para evitar aglomeraciones.