Restricción vehicular este jueves 9 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

La restricción vehicular continúa vigente en la Región Metropolitana como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente. Para este jueves 9 de julio de 2026, la medida limita la circulación de miles de vehículos en el Gran Santiago.

Si vas a salir a manejar, revisa con atención los dígitos prohibidos según el tipo de vehículo y año de inscripción para no arriesgarte a sanciones.

Autos con sello verde (catalíticos)

Aplica para vehículos particulares, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011:

Dígitos prohibidos este jueves: 8 y 9

Vehículos sin sello verde y motocicletas antiguas

Para automóviles sin sello verde, buses de transporte privado y camionetas de carga sin sello:

Dígitos prohibidos este jueves: 2, 3, 4 y 5

Importante: Las motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 tienen restricción con los dígitos 2, 3, 4 y 5. Las motos anteriores al año 2002 tienen prohibición total dentro del anillo Américo Vespucio.

Delimitación geográfica y horarios

Horario de funcionamiento: De 07:30 a 21:00 horas.

Cobertura: Toda la Provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto .

Prohibición absoluta dentro de Vespucio: Todos los vehículos sin sello verde (sin importar la patente) tienen prohibida la entrada al perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio.

¿De cuánto es la multa si no respetas la medida?

Incurrir en esta falta es considerado una infracción grave a la Ley de Tránsito. Las multas van desde 1 a 1,5 UTM, lo que en valores actuales equivale a un rango entre $68.000 y $102.000 aproximadamente.

La fiscalización se realiza en terreno mediante Carabineros e inspectores municipales, sumado a la red automatizada de más de 400 cámaras de televigilancia del Ministerio de Transportes.