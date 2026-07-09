Matías Acevedo: “No hemos logrado ponernos de acuerdo como sociedad sobre qué queremos financiar”

Matías Acevedo fue el invitado a La Mesa de esta semana para conversar sobre el megaproyecto, el rol del Estado y la responsabilidad fiscal.

El exdirector de Presupuestos de Sebastián Piñera quiso poner la discusión fiscal en modo panorámico: qué tipo de Estado quiere financiar Chile, quién paga la cuenta y cuánto de esa cuenta se le sigue cargando a las generaciones futuras.

Su diagnóstico fue directo:

“No hemos logrado ponernos de acuerdo como sociedad sobre qué gastos queremos financiar, con qué impuestos y cuánto de ese costo se lo traspasamos a las próximas generaciones”. Para Acevedo, esa tensión lleva demasiado tiempo acumulándose. “Llevamos 17 años financiando el gasto contra las generaciones futuras”, dijo, en una frase que resume buena parte del problema.

El punto de fondo, según el ex Dipres, no es solo si el Estado gasta mucho o poco, sino que Chile ha aprobado políticas públicas relevantes —educación superior, PGU, cumplimiento tributario— bajo supuestos de recaudación que después no se cumplieron.

“La fórmula de subir impuestos no solo no recaudó lo que prometió, sino que además no generó más oportunidades de empleo”, afirmó.

Acevedo cree que el actual gobierno está intentando cambiar la apuesta: menos énfasis en recaudar vía impuestos y más foco en crecimiento, inversión y empleo. Pero también puso paños fríos sobre las expectativas.

“Esta reforma por sí sola no va a arreglar nuestros problemas de crecimiento ni nos va a devolver automáticamente al 4%”, advirtió. A su juicio, el paquete necesita ir acompañado de cambios en mercado laboral, mercado de capitales y modernización del Estado.

Donde más cargó la mano fue en el empleo. Para Acevedo, ahí está el verdadero drama social que cruza cualquier frontera ideológica.

“El principal problema que veo hoy en Chile es el empleo. Eso es un drama social y no resiste ningún análisis de izquierda o derecha”, dijo. Y remató con otra frase de alto impacto: “Un mercado laboral que no puede absorber a un millón de personas es un drama”.

En política, Acevedo fue especialmente crítico con la decisión del socialismo democrático de quedar fuera de la negociación tributaria. Dijo que entiende que el proyecto no sea del gusto de ese sector, pero que el empleo debiera funcionar como causa común.

“Hoy hay una causa común que es el empleo. Nadie se puede restar, porque el que se reste, si esto resulta, lo va a terminar pagando ante la ciudadanía”, afirmó.

Eso sí, no compró todo el paquete del Gobierno. Consultado por la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, fue tajante: “No puedo estar más de acuerdo contigo: no entiendo lo de eliminar contribuciones para mayores de 65 años. Lo veo como una promesa de campaña y comparto todas las críticas”. En buen chileno: apoya el corazón proinversión de la reforma, pero no está dispuesto a defender todos sus adornos electorales.