El Ministerio de Educación (Mineduc) ya liberó los resultados de la calificación de alumnos prioritarios para el año escolar 2027. Este beneficio permite que los estudiantes de familias vulnerables queden 100% exentos de pagar matrícula, mensualidades, cuotas de incorporación o procesos de admisión en colegios adscritos a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Sin embargo, miles de apoderados se han encontrado con la sorpresa de que sus hijos no fueron seleccionados. Si este es tu caso, debes actuar rápido: el proceso de apelación es completamente digital y vence impostergablemente el viernes 3 de julio de 2026.

¿Quiénes califican automáticamente para el beneficio?

Para el año 2027, el estudiante debe cursar desde Prekínder hasta Cuarto Medio en un colegio SEP y cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer al Sistema Chile Solidario, al Ingreso Ético Familiar o al Sistema Seguridades y Oportunidades.

Estar dentro del tercio más vulnerable (primeros tres deciles) según el Registro Social de Hogares (RSH).

Ojo: Estar en el tramo del 40% del RSH no garantiza el beneficio, ya que el corte técnico exige estar bajo el 33,3% de menores ingresos.

Estar clasificado en el Tramo A de Fonasa (en caso de no tener RSH vigente).

Si no cumples ninguna de las anteriores, el Mineduc evalúa los ingresos familiares directos, la escolaridad de los padres y si el hogar está en una zona de pobreza o ruralidad.

El paso a paso para revisar con el RUT y apelar antes del 3 de julio

Si quieres saber si tu hijo fue aceptado o necesitas ingresar un reclamo porque consideras que tu situación socioeconómica cumple los requisitos, sigue estos pasos:

1.Ingresa al portal oficial:Requiere RUT del alumno. Entra al portal de Certificados del Mineduc y selecciona la opción de “Otros Certificados”. 2.Genera el certificado 2027:Trámite gratuito. Digita el RUT y la fecha de nacimiento del estudiante. El sistema arrojará de inmediato el documento que detalla si es o no “Prioritario 2027”. 3.Haz clic en Apelar:Solo si fuiste rechazado. Si el resultado es negativo, se habilitará un botón que dice “Apelar” en la misma pantalla. 4.Escribe tu justificación y envía:Fecha límite: 3 de julio. Ingresa un correo electrónico de contacto, expón brevemente los motivos de tu reclamo (por ejemplo, si tu RSH bajó recientemente) y adjunta documentos si el sistema te lo pide. Envía la solicitud.

Importante para apoderados de Santiago: Si cambiaste a tu hijo de un colegio particular pagado a uno subvencionado o municipal para el próximo año, es crucial que hagas este trámite ahora. La condición se evalúa según la vulnerabilidad del hogar, pero solo se activa financieramente si se matricula en un colegio adscrito al convenio SEP.