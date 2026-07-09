Subsidio de Arriendo 2026: requisitos y fechas para postular al llamado de julio del Minvu

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la apertura oficial del Llamado Regular para el Subsidio de Arriendo 2026, un beneficio estatal clave para las familias de clase media que buscan aliviar el presupuesto mensual. El proceso de postulación estará abierto entre el 7 de julio y el 7 de agosto de 2026, y se podrá realizar tanto de forma online como presencial en las oficinas del Serviu.

Este beneficio entrega un fondo total de 170 UF (aproximadamente $6,9 millones de pesos) que se distribuye de manera mensual durante un plazo máximo de 8 años. Sin embargo, para quienes viven en el Gran Santiago y el resto de la Región Metropolitana, rigen condiciones especiales que la mayoría de los instructivos generales pasan por alto.

El beneficio especial para Santiago

Debido al alto costo de las propiedades en la capital, el Minvu aplica un tope diferenciado para la RM (así como para las regiones extremas del país):

Valor máximo del arriendo: En Santiago, el subsidio permite arrendar viviendas de hasta 13 UF (cerca de $530.500 pesos). En el resto de Chile el tope es de solo 11 UF.

Monto mensual del subsidio: El Estado te ayuda con un tope de 4,9 UF mensuales (aproximadamente $200.000 pesos), a diferencia de las 4,2 UF que se entregan en la mayoría de las comunas del sur y centro del país.

Requisitos obligatorios para postular este 2026

Para calificar a este proceso, el postulante debe cumplir con las siguientes condiciones comerciales y sociales:

Edad: Ser mayor de 18 años con cédula de identidad vigente (chilenos o extranjeros con permanencia definitiva). Grupo familiar: Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Atención: Las personas mayores de 60 años están exceptuadas de esta regla y pueden postular solas. Registro Social de Hogares (RSH): Estar inscrito y pertenecer como máximo al tramo del 70% de vulnerabilidad socioeconómica. Ingresos familiares: Acreditar un ingreso mensual del núcleo familiar de entre 7 UF ($285.700 aprox.) y 25 UF ($1.020.500 aprox.). Por cada integrante que exceda los tres miembros, el tope máximo sube 8 UF. Ahorro mínimo en la vivienda: Contar con un ahorro mínimo de 4 UF (unos $163.300 pesos).

¡Alerta con el ahorro!

Un error frecuente que deja a cientos de personas fuera del proceso es depositar el dinero a última hora. El ahorro mínimo de 4 UF debe estar reflejado y disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el mes anterior o el día previo a realizar la postulación. Si pretendes postular los primeros días de julio, tus fondos deben estar en la cuenta de inmediato.

La postulación digital se habilitará en el sitio oficial del Minvu utilizando la ClaveÚnica.