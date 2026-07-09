Las vacaciones de invierno ya están aquí y uno de los panoramas favoritos de los santiaguinos entra en una etapa de alta nostalgia. Fantasilandia está viviendo sus últimas vacaciones de invierno en el histórico recinto del Parque O’Higgins, antes de concretar su esperado y definitivo traslado a la comuna de San Bernardo, programado para el verano de 2027.

Para despedirse de Santiago Centro, el parque de diversiones cuenta con una serie de convenios institucionales y bancarios que permiten rebajar considerablemente el precio de los tickets, los cuales habitualmente superan los $19.000 en días de alta demanda. Si estás planificando una salida familiar, revisa cómo acceder a estos beneficios exclusivos de forma 100% online.

Entradas a $9.990 con Banco Itaú

Una de las promociones más agresivas de la temporada permite adquirir entradas por solo $9.990.

Quiénes acceden: Clientes que posean tarjetas de crédito Itaú en las categorías Legend , Black o Blue .

Cuándo aplica: Válido para visitas los días sábados, domingos y festivos.

Restricciones: Permite comprar un máximo de 4 entradas por usuario. El beneficio estará vigente hasta el 7 de julio de 2026 o hasta agotar el stock de cupos asignados por el banco.

Cómo usarlo: Debes ingresar a la app o portal de beneficios de Itaú, descargar tu código único e ingresarlo al momento del pago en la boletería virtual del parque.

30% de rebaja con BancoEstado (Incluye CuentaRUT)

Ideal para el bolsillo de la clase media, este convenio cubre a una gran cantidad de usuarios en la capital.

Quiénes acceden: Clientes con tarjetas de débito o crédito de BancoEstado, incluyendo la popular CuentaRUT .

Beneficio: Un 30% de descuento directo en el valor de la entrada general.

Restricciones: Máximo 2 entradas por cliente. Existe un stock limitado de cupos diarios disponibles en la web.

Cómo usarlo: Al momento de pagar en el sitio web de Fantasilandia, debes digitar los primeros 6 números de tu tarjeta BancoEstado en la casilla de código promocional.

20% de descuento para clientes Entel

Si eres de esta compañía de telecomunicaciones, también puedes ahorrar en tu panorama de fin de semana.

Beneficio: 20% de descuento en el valor del ticket.

Cuándo aplica: Exclusivo para visitas los días domingo .

Cómo usarlo: Debes descargar el cupón de descuento desde la aplicación móvil App Entel e ingresarlo en el carrito de compras antes de finalizar la transacción electrónica.

Datos clave para tu visita en Vacaciones de Invierno

Recuerda que durante este período de descanso escolar, Fantasilandia modifica sus días de apertura habituales y opera de forma continua de lunes a domingo. Las entradas deben ser adquiridas con anticipación de forma online, ya que las promociones bancarias y convenios no son válidos para compras presenciales en las cajas del recinto.