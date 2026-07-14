Alerta por cambio en los bancos: ya cambiarón los requisitos para transferir dinero

A partir de este miércoles 1 de julio, el sistema para realizar transferencias electrónicas y pagos digitales en Chile experimentó su transformación más importante en años. Comenzó a regir de forma estricta la normativa de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), una medida que busca frenar los fraudes digitales y la suplantación de identidad, pero que implica el adiós definitivo a las tradicionales tarjetas de coordenadas de plástico para la gran mayoría de los usuarios.

Con las nuevas directrices, los bancos del país ya no podrán autorizar operaciones críticas (como transferencias a nuevos destinatarios o montos altos) utilizando únicamente las coordenadas. En su lugar, las entidades financieras están obligadas a exigir un estándar de verificación multifactor.

¿Cómo se validarán las transferencias desde ahora?

El nuevo sistema bancario cruzará al menos dos factores independientes de seguridad basados en tres categorías obligatorias:

Algo que el usuario conoce: Tu contraseña digital, clave de internet o PIN habitual. Algo que el usuario posee: Un dispositivo de confianza verificado, como tu teléfono inteligente, donde se genera una clave dinámica (tipo soft token o clave digital de la app de tu banco). Algo que el usuario es (biometría): Validación mediante reconocimiento facial, lectura de huella dactilar o de voz a través del teléfono.

Debido a esto, si aún utilizas tarjetas físicas de plástico con cuadrículas de números, es fundamental que revises los canales digitales de tu banco para realizar el “enrolamiento biométrico” o activar la aplicación de seguridad correspondiente, evitando así bloqueos o límites inesperados al intentar mover dinero.

¿Quiénes quedan exceptuados y podrán seguir usando coordenadas?

Conscientes de que la tecnología digital puede generar exclusión, la CMF emitió una actualización que permite a los bancos mantener las tarjetas de coordenadas activas de forma exclusiva para ciertos segmentos vulnerables. Podrán solicitar acogerse a esta excepción los clientes que cumplan con alguno de los siguientes perfiles:

Adultos mayores.

Personas que presenten una condición de salud deteriorada o discapacidad .

Usuarios con severas dificultades para acceder a canales físicos o sucursales de atención.

Personas que tengan falta de dispositivos de confianza (por ejemplo, personas que no posean un teléfono inteligente compatible con las aplicaciones de los bancos).

Cabe destacar que los bancos tienen plazo hasta el 1 de agosto para informar formalmente a la CMF el catastro de estos grupos especiales y cómo operará su continuidad en el sistema de coordenadas tradicionales. Para operaciones básicas, como transferencias entre cuentas propias del mismo titular o pagos automáticos recurrentes ya inscritos, las nuevas exigencias biométricas no serán obligatorias en el día a día.