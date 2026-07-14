Hermosilla y su vínculo con Verónica Sabaj: “fue una relación de amistad virtual”

Un apretón de tuercas. Eso es lo que dejan entrever las últimas declaraciones de Luis Hermosilla ante la fiscal Claudia Perivancich, quien interrogó al penalista en dos ocasiones –en abril y mayo pasado– buscando resolver algunos cabos sueltos en la indagatoria que lleva en una de las aristas del caso Audios, relacionada al estrecho vínculo entre el abogado y la removida magistrada de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.

Uno de los puntos que buscaba despejar Perivancich, en el interrogatorio desarrollado el 17 de abril pasado, al que tuvo acceso la Unidad de investigación de El Mostrador, fue el tenor de los nexos entre ambos.

“¿Qué tipo de vínculo tuvo con ella?” preguntó Perivancich a Hermosilla, buscando que el abogado aclarara –además– las gestiones que realizó a favor de la removida exjueza.

Esta fue su respuesta: “Entre Verónica Sabaj y yo se generó una relación de amistad y cercanía, en el marco de la cual ella me confidencia situaciones personales, familiares e íntimas. De todos modos, tengo que aclarar que nos vimos muy pocas veces presencialmente. Nuestra relación fue a través de comunicación de whatsapp, una relación de amistad virtual, que es particularmente intensa de ella hacia mí. Fue una amistad que fue evolucionando de menos a más, hasta transformarse en una amistad más estrecha”, acotó.

Hermosilla recordó que conoció a Sabaj como jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, pero que “no era cercano a ella” y que tras un primera impresión poco favorable, luego del juicio sobre el caso Tocornal, ella se habría comunicado con él para “sacarme del error sobre la impresión que tuve el día de esa audiencia”.

Poco después, agregó Hermosilla, “ella me plantea su interés en ser ministra”.

En ese sentido, explicó que “ella ya estaba en una terna, por lo tanto no me pide a mí colaboración para ser ingresada a la terna”. Fue entonces cuando ella le dijo una frase clave: “Marito me dijo que podía llamar”.

Para Hermosilla eso resultó inequívoco y así se lo detalló a la fiscal, argumentando que con “Marito” ella “entiendo que se refiere a Mario Vargas, quien me había dicho que la estaba apoyando. En verdad, cualquier abogado podría haber tenido esa intervención”, declaró.

Sobre el sistema de nombramiento de jueces, Hermosilla señaló que a nivel del Poder Ejecutivo, “funciona sobre la base de requerir informes a distintos abogados del foro, o representantes de organizaciones políticas, que pueden tener antecedentes y que ayudan a tomar decisiones. Esto es obvio, pues los funcionarios tienen que nombrar a un candidato de la terna que no conocen”.

Respecto del proceso propiamente tal, Hermosilla recordó que el encargado de enviar los antecedentes al Ejecutivo era el entonces jefe de la División Judicial del ministerio de Justicia, Héctor Mery. “Él hacía llegar los antecedentes al Presidente de la República y abría una carpeta dejando constancia de los antecedentes favorables o negativos de cada postulante”.

Sobre su propia labor en el asunto, Hermosilla respondió que en “numerosas oportunidades el señor Mery me llamó por teléfono y me pidió opinión personal respecto a ciertos postulantes. Él ponderaba y usaba esa información. Estoy seguro que no era al único que llamaban”.

“Yo jamás tuve una conversación ni con el Presidente, ni con el ministro de Justicia respecto al nombramiento de un juez o fiscal que estuviera postulando a un cargo de jefatura. Nunca estuvo en mis manos decidir un nombramiento”, agregó.

A renglón seguido, según se desprende de la declaración, Perivancich le leyó unos chats con Andrés Chadwick, buscando contrastar la información proporcionada por el abogado. Hermosilla reconoció que habló con Chadwick en abril de 2020, cuando ya no era ministro, aclarando que este tenía “acceso al ministro de Justicia Hernán Larraín” y que “yo hablé con Andrés, pero no sé si él, a su turno, habló con el ministro de Justicia”, añadió.

En cuanto a una comunicación con Gonzalo Blumel, ex ministro Secretario General de la Presidencia, como se expresa en otro chat con Sabaj, Hermosilla aseguró que le constaba que sí hablaron con él, aclarando que la definición “guste o no” es política. “Institucionalmente está diseñado así”, enfatizó.

Asimismo, aseveró que “yo no estaba pendiente de su nombramiento. Quiero hacer ver que yo no fui el único que la ayudó. De hecho ella menciona a otros abogados: Mario (Vargas) y también en la declaración que presta ella en el sumario hace referencia a Gabriel Zaliasnik”, precisó, en referencia al actual embajador de Chile en Israel.

Sobre el rol que habría jugado en el caso Dominga, respecto de la elaboración de un recurso de amparo, Hermosilla aseguró que no fue él quien lo redactó, sino que “debe haber sido Samuel quien me contactó para pedirme mi opinión sobre este tema”, agregó, en referencia al abogado Samuel Donoso.

Héctor Espinosa y Daniel Urrutia

En su declaración realizada el 19 de mayo –casi un mes después de la anterior–, Perivancich vuelve a la carga acerca de la relación que Hermosilla tenía con el abogado Donoso. En la ocasión le consultó si era efectivo que Sabaj le sugirió redactar el recurso de amparo mencionado anteriormente, atendiendo a que este habría respondido que no podía, pues “yo coordino y dirijo la estrategia. El operativo es Samuel”. Esta respuesta, reconoció Hermosilla, habría sido un bluff, porque “yo no dirigía un trabajo integrado por Samuel”, comentó desdiciéndose.

Requerido por la Fiscal Regional de Valparaíso, Hermosilla reconoció haber tenido conversaciones con Verónica Sabaj sobre la defensa que llevaba de Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI condenado el año pasado a 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Respecto de este caso, Hermosilla afirmó que fue ella la que habría entregado información sobre la sala sin él solicitárselo.

Consultado sobre la recusación en contra del Juez Daniel Urrutia, a quien Hermosilla reconoce en su declaración como un “activista”, aseguró que no tuvo ninguna participación en esta, agregando que fue una decisión que tomó Donoso.

Respecto a la consulta que le realizó a Sabaj, si es que iba a integrar la sala “la próxima semana” en el mismo caso, y su respuesta: “en ti confío”, Hermosilla volvió a desmarcarse de la jueza: “Categóricamente, yo no le pedí que la causa quedara en su sala ni que hiciera una resolución power. Ella me cuenta y me escribe todo eso, sin que yo se lo solicitara”, aseguró.