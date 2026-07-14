Senador Bianchi y colegas del PPD: “Intentaron ser el PDG del Senado, pero ni pañales les dieron”

El senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, lanzó duras críticas contra un grupo de senadores del PPD por la fallida negociación que sostuvieron con el Gobierno en torno a la invariabilidad tributaria contemplada en la Ley Miscelánea.

Las declaraciones se producen luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara la fórmula acordada inicialmente entre el Ejecutivo y parte de la bancada del PPD, negociación que terminó tensionándose cuando el Ministerio de Hacienda intentó reducir el impuesto corporativo desde 23% a 22%, modificación que posteriormente fue retirada.

En ese contexto, Bianchi cuestionó la forma en que algunos parlamentarios enfrentaron las conversaciones con el Ejecutivo y los calificó de “ingenuos”.

“El PPD es el PPD, y Pedro Araya es Pedro Araya. Pedro Araya no se saca la foto, Pedro Araya negocia o conversa por el costado, y se saca la foto un par de senadores ingenuos que le entregaron la indicación ya hecha”, afirmó en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler.

El parlamentario sostuvo que las modificaciones acordadas no alteraban de manera sustancial el régimen de invariabilidad tributaria. “Ni siquiera era un cambio, porque en realidad cuando uno ve los rangos de millones de dólares en el cual se podrían acoger a una u otra invariabilidad, es lo que va a suceder en la práctica. Si al gobierno le interesa la invariabilidad alta para la inversión minera, le trajeron una indicación ya escrita, en la cual firmaron”, señaló.

Asimismo, aseguró que los legisladores desconocían el contenido de la propuesta que respaldaron y terminaron siendo perjudicados por el Ejecutivo. “No tenían ni idea lo que firmaron, sacaron la foto, hicieron el ridículo, y después se vieron con la sorpresa de que además de eso, los engañaron, porque les dijeron: ‘Miren, nosotros avanzamos en esto, pero ahora vamos a retroceder en cuanto al rango de recaudación'”, sostuvo.

Finalmente, Bianchi ironizó sobre el episodio y comparó la estrategia de los senadores con la del extinto Partido de la Gente (PDG). “Yo no sé lo que van a hacer, pero intentaron irse por un camino paralelo, intentaron ser el PDG del Senado, pero ni pañales les dieron, entonces mal les fue”, concluyó.



