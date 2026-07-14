El invierno no da tregua en Santiago y los bolsillos de la clase media lo saben. Por lo mismo, una de las ayudas estatales más esperadas de la temporada entra en tierra derecha. Quienes realizaron el trámite de activación digital del Cupón de Gas Licuado de $27.000 (enmarcado en el Plan “Chile Sale Adelante”) ya pueden comenzar a utilizar sus saldos según el calendario oficial del Gobierno.

Desde este jueves 2 de julio, el dinero ya figura cargado al RUT de todas las personas que se inscribieron en el segundo tramo del beneficio. El saldo se puede utilizar mediante modalidades digitales (como la App BancoEstado o Rutpay) o de forma presencial.

El detalle clave al imprimirlo en CajaVecina

Para quienes prefieren el método tradicional, el trámite presencial es directo pero requiere atención con los plazos. Debes acudir a cualquier punto de CajaVecina, dictar tu RUT y digitar tu clave secreta en la máquina (POS) para que el operador te entregue un voucher impreso.

Aquí viene el dato crucial: este papel tiene una vigencia estricta hasta las 23:59 horas del tercer día corrido desde que fue emitido. Si dejas pasar ese plazo y el voucher caduca, el repartidor de gas no podrá aceptarlo. Sin embargo, el dinero no se pierde del sistema; simplemente tendrás que volver a acudir a una CajaVecina para imprimir un nuevo cupón.

¿Qué pasa si el gas cuesta menos de $27.000?

Una gran ventaja para el presupuesto familiar es que el beneficio cuenta con “saldo hormiga”. Si el cilindro de gas que vas a comprar cuesta menos del total del bono (por ejemplo, $22.000), el dinero restante no se pierde. Podrás volver a una CajaVecina posteriormente y solicitar la impresión de un nuevo cupón por la diferencia. Por el contrario, si la carga es más cara, pagas la diferencia directamente al repartidor.

Todos los beneficiarios tienen como plazo máximo hasta el 30 de septiembre de 2026 para gastar el saldo en los distribuidores adheridos.

Calendario oficial: ¿Cuándo está disponible mi cupón?

El proceso de postulación cerró definitivamente el pasado 30 de junio. Dependiendo de la fecha en que realizaste tu solicitud, estas son las fechas de habilitación de los fondos: