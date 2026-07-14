Si saldrás de Chile con tu perro o gato, el SAG te pedirá esto antes de dejarte volver
El SAG fijó una nueva exigencia obligatoria de identificación permanente para perros y gatos a contar del 27 de julio. Revisa qué documentos necesitas y qué ocurre con los viajes cortos.
A contar del 27 de julio de 2026, todas las mascotas (perros y gatos) que ingresen o reingresen a Chile deberán contar de forma obligatoria con un sistema de identificación individual permanente, ya sea mediante microchip o tatuaje visible. Si la mascota no cuenta con este registro o no coincide con su documentación sanitaria, las autoridades fronterizas podrán restringir o denegar su entrada al país.
¡Atención con las fechas! Los Certificados Zoosanitarios de Exportación (CZE) emitidos hasta el 26 de julio mantendrán la validez bajo las reglas antiguas. En tanto, todos los certificados gestionados desde el 27 de julio en adelante deberán incorporar obligatoriamente el código del microchip o tatuaje.
¿Qué pasa si viajo por vacaciones cortas? (Menos de 21 días)
Si sales de Chile a vacacionar o por un viaje breve de menos de 21 días (o hasta 60 días si tu destino es Argentina):
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No necesitarás realizar trámites ni pedir certificados veterinarios adicionales en el país que visitas.
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Podrás reingresar a Chile presentando la copia oficial del mismo CZE con el que saliste del país.
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La condición: El CZE debe certificar que la vacuna antirrábica se mantiene vigente y debe tener consignado el código del microchip del animal.
Pasos para tramitar el permiso de salida en el SAG
Para salir del país con un perro o gato, el tutor debe solicitar ante el SAG el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE). El proceso considera los siguientes requisitos básicos:
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Inscripción en el Registro Nacional de Mascotas: Requisito indispensable según la Ley de Tenencia Responsable.
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Certificado de salud veterinario: Emitido por un médico veterinario privado con una antigüedad no superior a 10 días respecto al viaje.
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Certificados de vacunación y desparasitación: Vacuna antirrábica al día, vacunas específicas (séxtuple/óctuple en perros, triple felina en gatos) y tratamiento desparasitante interno y externo.
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Solicitud en línea o presencial: Se puede gestionar en el sitio web del SAG con ClaveÚnica o en oficinas sectoriales.
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Costo del trámite: Tiene un valor aproximado de 0,41 UTM por mascota (unos $27.000) y el documento tarda cerca de 3 días hábiles en ser aprobado.