Apenas termina la primera mitad del año escolar, las familias de Santiago comienzan a programar uno de los hitos más esperados por los más pequeños de la casa: el Día del Niño y de la Niña 2026.

Sin embargo, como ocurre casi todos los años, el calendario suele generar confusión. Muchos se preguntan si la festividad se rige por el decreto histórico, por el día internacional o por la fecha que coordina el comercio establecido.

A continuación, te detallamos la fecha exacta de la celebración para que puedas organizar tus panoramas y compras con tiempo.

¿Qué día es el Día del Niño 2026 en Chile?

De manera tradicional y coordinada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de Marcas del Retail, en Chile esta festividad se celebra el segundo domingo de agosto.

Por lo tanto, durante este año el Día del Niño y de la Niña se celebrará el domingo 9 de agosto de 2026.

Dato Histórico: Si bien la ONU promueve el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, en Chile se adoptó agosto tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, buscando darle un espacio de alta visibilidad pública en el calendario invernal.

Ideas de panoramas económicos en Santiago

Para el fin de semana del 8 y 9 de agosto, el Gran Santiago contará con múltiples actividades diseñadas para el bolsillo de la clase media: