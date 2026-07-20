El proyecto del Tren Santiago-Batuco, impulsado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), promete transformar de manera radical la movilidad cotidiana en el sector norte de la Región Metropolitana. Con un trazado de 26 kilómetros de extensión, esta alternativa ferroviaria permitirá recortar traslados que hoy superan la hora y media a un viaje directo de tan solo 24 minutos.

Con una inversión que bordea los 950 millones de dólares, el servicio contempla una flota de 10 trenes eléctricos de última generación (con capacidad para 807 pasajeros cada uno, aire acondicionado y accesibilidad universal) beneficiando a más de 35 millones de usuarios al año.

Las 5 comunas beneficiadas y el listado de las 8 estaciones

El recorrido conectará de forma directa a cinco comunas del Gran Santiago y la zona norte rural: Santiago, Quinta Normal, Renca, Quilicura y Lampa (incluyendo la localidad de Batuco y sectores de Colina).

El trazado contará con un total de 8 estaciones (dos subterráneas y seis en superficie):

Quinta Normal (Subterránea) Matucana (Subterránea) Renca (Superficie) Quilicura (Superficie) Las Industrias (Superficie) Valle Grande (Superficie) Estación Colina (Superficie) Batuco (Superficie)

Combinaciones estratégicas con el Metro de Santiago

Uno de los mayores atractivos de esta red ferroviaria es la integración directa con el transporte público capitalino, permitiendo trasbordos rápidos hacia distintos puntos del Gran Santiago:

Estación Quinta Normal: Conexión con Línea 5 del Metro.

Estación Matucana: Conexión con la futura Línea 7 del Metro.

Estación Quilicura: Conexión con Línea 3 del Metro.

Dato clave para tu bolsillo: El tramo urbano contará con integración tarifaria mediante el sistema Red Movilidad (Tarjeta Bip!), mientras que el tramo interurbano hacia Lampa y Batuco operará con una tarifa tramada proporcional a la distancia recorrida.

¿Cuándo empezará a funcionar el servicio?

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por EFE Trenes de Chile, la entrada en operaciones se realizará en dos etapas progresivas: