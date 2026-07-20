Ficha FIBE y Bono de Recuperación: cómo funciona, quién la aplica y montos

Ante los daños generados por el reciente sistema frontal en la zona central y sur del país, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto a los municipios y Senapred, inició el despliegue en terreno para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Este documento es la herramienta oficial del Estado para certificar los daños en viviendas y enseres, permitiendo coordinar la entrega de ayudas económicas directas, como el Bono de Recuperación.

1. ¿Cómo se responde la Ficha FIBE? (No caigas en estafas)

Una de las dudas más frecuentes de las familias damnificadas es cómo postular a la ficha. La respuesta es categórica: la Ficha FIBE no es un trámite postulable ni se completa por internet.

Proceso presencial: Equipos de funcionarios municipales o de Desarrollo Social acuden directamente a las viviendas o terrenos afectados para realizar la encuesta de forma presencial.

Quién debe responder: Puede contestarla cualquier integrante del grupo familiar afectado que sea mayor de 18 años y cuente con su cédula de identidad (si la perdió en la emergencia, se verifica el rut en el sistema).

Cuidado con fraudes: Ningún encuestador solicitará claves de banco, dinero ni transferencias. La encuesta es totalmente gratuita.

2. ¿Qué hacer si los encuestadores no han pasado por tu hogar?

Si tu vivienda sufrió inundaciones, filtraciones o daños estructurales y la comitiva municipal aún no acude a tu sector, debes seguir estos pasos:

Acude a tu Municipalidad: Dirígete a la oficina de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) o Departamento Social de tu comuna para informar que requieres la aplicación de la ficha. Albergues habilitados: Si tuviste que evacuar y te encuentras en un albergue oficial, los equipos de emergencia aplican la FIBE en el mismo recinto. Puntos de atención móvil: Revisa las redes sociales de tu municipio, donde informan los puntos fijos de catastro para rezagados.

3. Montos que activa la Ficha FIBE tras la evaluación

Una vez categorizado el nivel de afectación de la vivienda por el equipo evaluador, el Estado gestiona el pago del Bono de Recuperación, el cual se deposita directamente en la CuentaRUT del jefe de hogar catastrado o se cobra por caja en BancoEstado:

Afectación Baja: $375.000

Afectación Media: $750.000

Afectación Alta: $1.125.000

Afectación Muy Alta: $1.500.000