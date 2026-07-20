Un proceso clave para miles de familias en Santiago y todo el país ya comenzó a pavimentar su camino. El Ministerio de Educación (Mineduc) habilitó de manera anticipada la plataforma web para el Sistema de Admisión Escolar 2027, la herramienta centralizada con la que los apoderados deben postular a sus hijos a los establecimientos públicos y particulares subvencionados de Chile.

Si tu hijo ingresará por primera vez al colegio el próximo año o necesitas cambiarlo de su actual establecimiento, es fundamental que conozcas cómo opera este calendario para evitar quedar fuera de los plazos legales.

El calendario oficial del Sistema de Admisión Escolar 2027

Las fechas han sido ratificadas por las autoridades de educación y se distribuyen de la siguiente manera para el periodo principal:

Desde el 15 de julio | Registro Anticipado: Los apoderados nuevos ya pueden ingresar a la plataforma digital para registrar sus datos, validar su parentesco y familiarizarse con la interfaz antes de que inicien las postulaciones masivas.

4 al 27 de agosto | Periodo Principal de Postulación: La etapa más importante del proceso. Es aquí cuando se seleccionan los colegios en orden de preferencia. El sistema abre formalmente a las 09:00 horas del martes 4 de agosto de 2026.

15 al 21 de octubre | Resultados de Postulación: Se publican las asignaciones en el sitio web. El apoderado tendrá la opción de aceptar o rechazar el cupo asignado por el algoritmo.

28 y 29 de octubre | Resultados de Lista de Espera: Fase exclusiva para quienes no quedaron en su primera preferencia y decidieron activar la lista de espera del sistema.

10 al 17 de noviembre | Periodo Complementario: Nueva fase de postulación para aquellos que rechazaron el resultado inicial, se quedaron sin cupo o no alcanzaron a postular en agosto.

9 al 22 de diciembre | Periodo de Matrícula: El trámite final que se realiza de manera presencial en cada establecimiento para asegurar definitivamente la vacante para el año escolar 2027 (en las regiones de Aysén y Magallanes se extiende hasta el 29 de diciembre).

Tres datos críticos que debes saber antes de postular