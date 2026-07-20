Un importante alivio económico mensual está disponible para un grupo específico de la población que muchas veces desconoce sus derechos previsionales. Se trata de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), un beneficio estatal administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) que entrega un monto mensual de $250.275.

Este beneficio está diseñado específicamente para personas de entre 18 y 64 años que presenten una condición de invalidez declarada y que cumplan con los criterios de vulnerabilidad socioeconómica determinados por el Estado.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Para tener derecho a este pago mensual, las personas solicitantes deben cumplir de forma simultánea con las siguientes condiciones:

Edad: Tener entre 18 años y hasta 64 años (a los 65 años se transita automáticamente a la Pensión Garantizada Universal o PGU).

Condición de salud: Haber sido declaradas con invalidez por una Comisión Médica de la AFP o tener una invalidez total o parcial vigente. No es obligatorio tener la certificación antes de iniciar el trámite, ya que el IPS la solicitará internamente durante la evaluación.

Registro Social de Hogares: Pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación socioeconómica vigente.

Residencia: Acreditar cinco años de residencia en el territorio chileno en los últimos 20 años anteriores a la postulación.

Es fundamental destacar que este beneficio no es incompatible con el trabajo formal. Las personas que reciben la PBSI pueden generar ingresos laborales, siempre y cuando estos ingresos mensuales no superen dos sueldos mínimos, permitiéndoles complementar su presupuesto sin perder el dinero del Estado.