Tras el paso del reciente sistema frontal en la Región Metropolitana, las autoridades dispusieron la apertura temporal y acotada de la Ruta G-21 (Camino a Farellones) para descongestionar el sector cordillerano y permitir el tránsito diferido.

Debido al congelamiento de calzada y trabajos preventivos por riesgo de avalanchas en el tramo hacia Valle Nevado, el tránsito no está liberado de forma continua.

Horarios y restricciones de tránsito

Ventana de Bajada (Descenso a Santiago): De 11:00 a 13:30 horas. Habilitada para vehículos que quedaron atrapados en la cordillera y residentes que necesiten descender a la ciudad.

Ventana de Subida (Ascenso a la cordillera): De 13:30 a 17:00 horas. Habilitada de forma exclusiva para trabajadores de centros de esquí y residentes debidamente acreditados.

Importante: Carabineros mantiene un punto de control en el km 11 (sector Corral Quemado). No se permitirá el paso a turistas o visitantes generales fuera de las ventanas autorizadas.

Requisitos obligatorios para transitar