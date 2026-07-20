Si vas a la cordillera pon atención: abren ventanas para subir a Farellones pero con condiciones
Autoridades habilitaron horarios acotados de subida y bajada en la Ruta G-21 tras el sistema frontal. Revisa quiénes pueden transitar y qué exigen en los controles.
Tras el paso del reciente sistema frontal en la Región Metropolitana, las autoridades dispusieron la apertura temporal y acotada de la Ruta G-21 (Camino a Farellones) para descongestionar el sector cordillerano y permitir el tránsito diferido.
Debido al congelamiento de calzada y trabajos preventivos por riesgo de avalanchas en el tramo hacia Valle Nevado, el tránsito no está liberado de forma continua.
Horarios y restricciones de tránsito
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Ventana de Bajada (Descenso a Santiago): De 11:00 a 13:30 horas. Habilitada para vehículos que quedaron atrapados en la cordillera y residentes que necesiten descender a la ciudad.
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Ventana de Subida (Ascenso a la cordillera): De 13:30 a 17:00 horas. Habilitada de forma exclusiva para trabajadores de centros de esquí y residentes debidamente acreditados.
Importante: Carabineros mantiene un punto de control en el km 11 (sector Corral Quemado). No se permitirá el paso a turistas o visitantes generales fuera de las ventanas autorizadas.
Requisitos obligatorios para transitar
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Uso obligatorio de cadenas: Es requisito legal portar e instalar cadenas en las ruedas motrices. Personal de Vialidad y Carabineros devolverá a todo vehículo que no cumpla la medida.
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Revisión de frenos y anticongelante: Las bajas temperaturas generan capas de hielos de baja visibilidad (“hielo negro”) en las curvas del sector.
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Velocidad máxima: No superar los 30 km/h en zonas de curva con presencia de nieve acumulada.