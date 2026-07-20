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Si vas a la cordillera pon atención: abren ventanas para subir a Farellones pero con condiciones DATOS ÚTILES Cedido

Si vas a la cordillera pon atención: abren ventanas para subir a Farellones pero con condiciones

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Autoridades habilitaron horarios acotados de subida y bajada en la Ruta G-21 tras el sistema frontal. Revisa quiénes pueden transitar y qué exigen en los controles.

El Mostrador Fuente Preferida

Tras el paso del reciente sistema frontal en la Región Metropolitana, las autoridades dispusieron la apertura temporal y acotada de la Ruta G-21 (Camino a Farellones) para descongestionar el sector cordillerano y permitir el tránsito diferido.

Debido al congelamiento de calzada y trabajos preventivos por riesgo de avalanchas en el tramo hacia Valle Nevado, el tránsito no está liberado de forma continua.

Horarios y restricciones de tránsito

  • Ventana de Bajada (Descenso a Santiago): De 11:00 a 13:30 horas. Habilitada para vehículos que quedaron atrapados en la cordillera y residentes que necesiten descender a la ciudad.

  • Ventana de Subida (Ascenso a la cordillera): De 13:30 a 17:00 horas. Habilitada de forma exclusiva para trabajadores de centros de esquí y residentes debidamente acreditados.

Importante: Carabineros mantiene un punto de control en el km 11 (sector Corral Quemado). No se permitirá el paso a turistas o visitantes generales fuera de las ventanas autorizadas.

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Requisitos obligatorios para transitar

  1. Uso obligatorio de cadenas: Es requisito legal portar e instalar cadenas en las ruedas motrices. Personal de Vialidad y Carabineros devolverá a todo vehículo que no cumpla la medida.

  2. Revisión de frenos y anticongelante: Las bajas temperaturas generan capas de hielos de baja visibilidad (“hielo negro”) en las curvas del sector.

  3. Velocidad máxima: No superar los 30 km/h en zonas de curva con presencia de nieve acumulada.

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