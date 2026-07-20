Un nuevo aviso de marejadas emitió el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso producto del paso de un intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. El fenómeno generará un fuerte oleaje de dirección noroeste que impactará directamente el borde costero.

El aviso rige desde las primeras horas del martes 21 de julio y se extenderá hasta el miércoles 22 de julio.

¿Qué zonas abarca el aviso?

El evento afectará el tramo comprendido entre Huasco (Región de Atacama) y el Golfo de Arauco (Región del Biobío), e incluye de lleno a los principales balnearios de la Región de Valparaíso y la Región del O’Higgins.

Horarios pico: cuando el mar alcanza mayor fuerza

De acuerdo con la Autoridad Marítima, el mayor impacto en las costas se registrará durante las horas de alta marea (pleamar). Los rangos críticos en que se pide extremar las precauciones son:

Madrugada / Mañana: Entre las 03:00 y las 05:00 horas .

Tarde: Entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Durante estas ventanas de tiempo, la Armada solicita a la población evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar ni realizar actividades náuticas sin la autorización correspondiente.