Ante las complicaciones generadas por las intensas lluvias y el sistema frontal en la zona centro-sur del país, el Servicio de Impuestos Internos (SII), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR), activó un plan de alivio tributario para los contribuyentes afectados.

La medida establece una condonación automática del 100% en intereses y multas derivados del pago fuera de plazo de los impuestos mensuales (IVA e impuestos específicos).

¿A quiénes beneficia este perdonazo tributario?

El alivio económico está dirigido a personas, pymes y comercios ubicados en las comunas declaradas con mayor nivel de afectación según los informes de Senapred.

Si realizas actividades económicas en alguna de las 29 comunas siniestradas, no sufrirás recargos financieros si no alcanzaste a declarar o pagar tus obligaciones tributarias en la fecha habitual.

¿Qué impuestos quedan cubiertos?

La condonación de recargos aplica directamente al momento de presentar:

Formulario 29: Declaración Mensual y Pago Simultáneo (IVA, retenciones de boletas, Pagos Provisionales Mensuales – PPM).

Formulario 50: Declaración Jurada y Pago Anual/Mensual de Impuestos Fieles o Específicos.

¿Hasta cuándo hay plazo para declarar sin multas?

Aunque el vencimiento del IVA correspondía a este lunes 20 de julio de 2026, los contribuyentes beneficiados dispondrán de una ventana extendida para ponerse al día:

Fecha límite: Tendrás plazo para declarar y pagar tus Formularios 29 y 50 sin intereses ni sanciones hasta el viernes 30 de octubre de 2026.

¿Cómo se aplica la condonación de intereses?

No necesitas realizar trámites presenciales ni adjuntar papeles de emergencia en una primera etapa:

Ingresa a tu sitio personal en sii.cl con tu Rut y Clave Única o Clave Tributaria. Accede al apartado de declaración mensual de impuestos (F29 / F50). Al confeccionar y enviar la declaración, el sistema detectará el domicilio tributario en zona de emergencia y aplicará el descuento del 100% de multas de forma automática en pantalla.

¿Qué pasa si sufriste daños pero tu comuna no está en la lista?

El SII aclaró que las empresas o personas que enfrentaron pérdidas graves por la lluvia en zonas no contempladas por el catastro inicial de Senapred podrán solicitar la revisión de su caso particular enviando los antecedentes de respaldo a través de la mesa de ayuda o petición administrativa en el sitio web del servicio.