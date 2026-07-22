Con la llegada de julio, el Estado activa el calendario de pagos de diversos beneficios económicos orientados a trabajadores, familias vulnerables y adultos mayores. Varios de estos aportes se depositan de manera automática, por lo que es clave revisar si cumples con los requisitos para evitar perder montos acumulados.

A continuación, detallamos las ayudas estatales más importantes de este mes, sus montos actualizados y cómo consultar directamente tu fecha de pago.

Asignación Familiar

Este beneficio está dirigido a los trabajadores dependientes, independientes y pensionados que cuenten con cargas familiares debidamente acreditadas.

Monto: El valor máximo actual es de $22.601 por carga para aquellos trabajadores cuyo sueldo bruto mensual no supere los $649.039. El monto decrece progresivamente a medida que aumentan los ingresos del beneficiario.

Cómo se recibe: Se paga directamente junto con la remuneración mensual del trabajador o la pensión correspondiente.

Cupón de Gas Licuado

Es una de las ayudas más consultadas debido a las bajas temperaturas de la temporada invernal. Permite acceder a descuentos significativos en la compra de cilindros de gas.

Fechas clave: A partir del 21 de julio , iniciará el grupo de entrega para aquellas personas que completaron el proceso de activación de su cupón entre el 13 y el 30 de junio.

Uso: El beneficio tiene vigencia limitada dentro del mes para ser canjeado en distribuidores adheridos.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Es un aporte económico que se entrega mensualmente por un periodo de 24 meses a las familias usuarias de Chile Seguridades y Oportunidades.

Monto: Durante los primeros 6 meses de vigencia del beneficio, el monto asciende a $24.523 mensuales , disminuyendo de forma escalonada en los meses posteriores.

Requisito: No requiere postulación. Se otorga de forma automática a quienes firmen la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención del programa estatal.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Los adultos mayores de 65 años o más reciben su pago regular este mes, el cual mantiene su escalamiento de montos según la pensión base del beneficiario, de cara al próximo reajuste de topes anunciado para septiembre de este año.

¿Cómo saber si tengo bonos pendientes por cobrar con mi RUT?

El Instituto de Previsión Social (IPS) dispone de una plataforma rápida para verificar pagos no retirados: