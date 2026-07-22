Cecilia Pérez critica declaraciones sin filtros de Sedini: “No puedes salir a tirar con ventilador”

Las declaraciones de Mara Sedini sobre presuntas presiones al interior de La Moneda siguen generando reacciones. Esta vez fue la exministra secretaria general de Gobierno Cecilia Pérez quien cuestionó la decisión de la exvocera de hacer públicas sus diferencias con el Ejecutivo, asegurando que quienes integran el comité político tienen un deber de lealtad con el Presidente de la República.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la también académica de la Universidad Bernardo O’Higgins sostuvo que ejercer como ministro implica una responsabilidad que se mantiene incluso después de dejar el cargo.

“Cuando tú entras a un cargo tan importante como ser ministro o ministra de Estado, lo haces en base a la confianza del Presidente de la República, no de alguien del segundo piso, ni del tercer piso, ni del subterráneo”, afirmó.

Pérez agregó que esa responsabilidad es aún mayor cuando se forma parte del comité político, instancia donde se adoptan las principales definiciones del Gobierno. “Cuando además eres ministro o ministra del comité político, donde se discuten las cosas más esenciales de lo que va a ser el accionar del Gobierno, si sales del Gobierno debes guardar mucho reconocimiento por quien te nombró”, sostuvo.

En ese contexto, rechazó que un exintegrante del gabinete exponga públicamente situaciones ocurridas al interior de La Moneda. “No puedes salir a tirar con ventilador, finalmente a develar situaciones que viviste, por más que las hayas vivido”, señaló.

La exvocera fue aún más enfática al referirse al rol específico que desempeña quien encabeza la Secretaría General de Gobierno. “Sobre todo en el rol de vocero o vocera de Gobierno, eres la voz del Gobierno, pero particularmente del Presidente de la República o de la Presidenta de la República. Ese honor nunca se mancha”, afirmó.

Por ello, cuestionó directamente la decisión de Sedini de revelar episodios ocurridos durante su paso por el gabinete. “Yo creo que lo que termina haciendo la exministra vocera, por más que ella sienta que lo hace porque dice la verdad, porque es genuina, en esto no se hace. Eso no se hace”, remarcó.

Pese a sus críticas, Pérez aseguró que fue una de las personas que más respaldó a Sedini mientras ejercía el cargo y reconoció las dificultades que enfrentó durante su gestión. “Ojo que yo soy una de las personas que más defendió a la exministra vocera”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la exsecretaria de Estado fue objeto de un trato que calificó como inédito. “Creo que efectivamente sufrió un bullying que yo no lo había visto nunca”, aseguró.

Sin embargo, añadió que la exvocera también debe asumir responsabilidades por su desempeño. “Pero también ella cometió errores y uno tiene que ser siempre súper autocrítico y ver cómo puede mejorar uno, y no siempre estar poniendo la culpa en el resto”, señaló.

Finalmente, Pérez aseguró que no pone en duda las experiencias relatadas por Sedini, pero insistió en que hacerlas públicas fue un error. “Yo no pongo en duda lo que ella sintió, lo que ella vivió, pero a mí lo que ella hace, yo creo que no se hace. Y menos en el rol de exministra, y mucho menos siendo parte del comité político”, concluyó.