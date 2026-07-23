Restricción vehicular este jueves 23 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Si vas a desplazarte por la Región Metropolitana este jueves 23 de julio, ten presente el calendario de la Restricción Vehicular 2026. La medida, implementada bajo el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, rige entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Conoce en detalle qué vehículos no podrán transitar hoy y las sanciones económicas a las que te arriesgas si no cumples la normativa.

Patentes que no pueden circular este jueves 23 de julio

1. Vehículos con sello verde (catalíticos)

Aplica a automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011:

Dígitos restringidos: 8 y 9

2. Vehículos sin sello verde (no catalíticos)

Aplica a automóviles y similares sin sello verde, motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 y buses de transporte privado:

Dígitos restringidos: 2, 3, 4 y 5

¡Ojo en Américo Vespucio! Todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición total de ingresar o circular al interior del anillo Américo Vespucio, independientemente del último número de su patente. La misma regla aplica para motocicletas anteriores al año 2002.

3. Vehículos de carga y camionetas sin sello verde

Dígitos restringidos dentro del anillo Américo Vespucio: 2, 3, 4 y 5

¿De cuánto es la multa por infringir la restricción?

Circular en un día restringido constituye una infracción gravísima al Código de Tránsito. Las multas impuestas por los Juzgados de Policía Local oscilan entre 1 y 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a un monto entre $71.600 y $107.400 pesos.

La fiscalización está a cargo de Carabineros, inspectores del Ministerio de Transportes y la red automatizada de cámaras de televigilancia en las principales avenidas de la capital.

¿Quiénes pueden solicitar exención de la restricción?

Quedan exentos de la restricción los vehículos conducidos o que trasladen a:

Personas con discapacidad o con credencial del Registro Nacional de la Discapacidad.

Personas con enfermedades crónicas o condición del Espectro Autista (TEA).

Vehículos de emergencia, transporte escolar y de uso médico oficial.

¿Cómo tramitar la exención?