Cuándo llegará nuevo sistema frontal a la zona central: hasta 60 mm de lluvia y vientos de 100 km/h

Un nuevo sistema frontal volverá a impactar a la zona central de Chile durante esta semana, acompañado por un río atmosférico que podría dejar intensas precipitaciones, fuertes vientos y nieve en la cordillera. El evento meteorológico se produce cuando varias regiones aún enfrentan las consecuencias de los temporales registrados en los últimos días, con suelos saturados y cauces que mantienen altos niveles.

De acuerdo con los últimos modelos meteorológicos, el sistema comenzará a ingresar durante la mitad de la semana, intensificándose entre el miércoles y jueves. La mayor preocupación está puesta en el aporte de humedad asociado al río atmosférico, que favorecerá acumulados importantes de lluvia, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos de la zona centro-sur.

¿Qué regiones serán las más afectadas?

El pronóstico indica que las precipitaciones abarcarán desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío, aunque los montos más elevados se concentrarían entre Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En algunos sectores podrían acumularse entre 40 y 60 milímetros de lluvia, especialmente en zonas cercanas a la cordillera, mientras que en la costa y los valles interiores también se esperan precipitaciones persistentes. Los modelos también anticipan nevadas importantes en la alta cordillera, contribuyendo a aumentar la reserva nival del invierno.

Vientos podrían superar los 100 km/h

Además de las lluvias, el sistema frontal llegará acompañado por un intenso flujo de viento. En sectores costeros, cordilleranos y precordilleranos, las ráfagas podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h, aumentando el riesgo de caída de árboles, cortes de suministro eléctrico y complicaciones para el tránsito.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del pronóstico, ya que la intensidad del viento podría variar dependiendo del desplazamiento final del sistema.

Riesgo por suelos saturados

Uno de los principales factores de preocupación es que este nuevo evento se produce pocos días después de los temporales que afectaron a gran parte del centro y sur del país.

Los suelos permanecen con una alta saturación de agua, mientras que varios ríos y esteros aún presentan caudales elevados. Esto incrementa la probabilidad de anegamientos urbanos, desbordes de cauces menores y remociones en masa, especialmente en quebradas y sectores de pendiente.

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico es una extensa franja de vapor de agua que transporta grandes cantidades de humedad desde las zonas tropicales hacia latitudes medias. Cuando este fenómeno interactúa con un sistema frontal y con la cordillera de Los Andes, favorece precipitaciones mucho más intensas y persistentes.

Aunque estos eventos son fundamentales para recuperar las reservas hídricas del país y acumular nieve en la cordillera, también pueden generar impactos importantes cuando coinciden con terrenos ya saturados o con infraestructura vulnerable.

Agosto continuará con un patrón lluvioso

Las proyecciones meteorológicas indican que agosto podría mantenerse con una frecuencia superior a la habitual de sistemas frontales en la zona central, favoreciendo un mes con precipitaciones cercanas o incluso superiores al promedio climatológico en varias regiones del país.