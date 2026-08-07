Lluvias volverían a Coquimbo y Atacama: pronostican precipitaciones entre el 11 y 12 de agosto

A pocos días del intenso sistema meteorológico que dejó importantes precipitaciones en la zona norte y centro-norte del país, las lluvias volverían a marcar el pronóstico para las regiones de Coquimbo y Atacama.

De acuerdo con el más reciente aviso meteorológico del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), se esperan nuevas precipitaciones entre el martes 11 y el miércoles 12 de agosto, asociadas al paso de un núcleo frío en altura.

¿Cuándo volvería a llover en Coquimbo y Atacama?

Según CEAZA, las precipitaciones comenzarían durante la noche del martes 11 de agosto y se extenderían hasta las últimas horas del miércoles 12.

El organismo advierte que, debido a las características del sistema, las precipitaciones podrían presentar una distribución irregular. Esto significa que la intensidad de las lluvias podría variar considerablemente incluso entre localidades relativamente cercanas.

La razón está en el carácter convectivo del evento, una condición que también abre la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas y descargas en algunos sectores.

Un pronóstico que todavía puede cambiar

CEAZA enfatiza que aún faltan varios días para el inicio del evento, por lo que el pronóstico podría experimentar modificaciones.

En particular, podrían cambiar la intensidad, duración, distribución geográfica y montos acumulados de precipitación a medida que se acerque el sistema meteorológico.

Por esta razón, la recomendación es seguir la evolución de los pronósticos durante los próximos días, especialmente considerando que este tipo de sistemas puede generar precipitaciones localmente intensas.

¿Por qué este sistema puede generar lluvias tan diferentes entre sectores?

Los sistemas asociados a núcleos fríos en altura pueden tener una evolución y desplazamiento variables. En este caso, CEAZA advierte que esa característica podría traducirse en lluvias localizadas, con diferencias importantes en la cantidad de agua registrada entre sectores cercanos.

Esto resulta especialmente relevante en una zona como Coquimbo y Atacama, donde las condiciones climáticas y geográficas generan importantes diferencias entre la costa, los valles interiores, zonas precordilleranas y sectores cordilleranos.

Por ahora, el pronóstico permite anticipar un nuevo episodio de precipitaciones para mediados de la próxima semana, pero será necesario esperar la actualización de los modelos meteorológicos para determinar con mayor precisión dónde lloverá, cuánto precipitará y cuáles serán las zonas que podrían recibir las precipitaciones más intensas.

El aviso emitido por CEAZA corresponde a una proyección realizada el viernes 7 de agosto. El organismo recomienda mantenerse atentos a la evolución del pronóstico ante la posibilidad de precipitaciones localmente intensas y actividad eléctrica.