Gobierno le cierra la puerta al partido de Kaiser y descarta suspender la Ley Karin

El Gobierno cerró definitivamente la puerta al proyecto impulsado desde el Partido Nacional Libertario (PNL) para suspender durante cinco años la Ley Karin y optó por un camino distinto: corregir sus problemas de implementación sin congelar una normativa vigente desde agosto de 2024.

La moción fue presentada por los diputados libertarios Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, junto al republicano Diego Vergara y el independiente Daniel Valenzuela, integrante de la bancada de Renovación Nacional. La ofensiva también encontró respaldo en el PDG: Patricio Briones defendió públicamente la suspensión y Javier Olivares adelantó que la apoyará.

Pero La Moneda tomó distancia. Luego de que el Presidente José Antonio Kast evitara respaldar la suspensión y afirmara que “las leyes se pueden perfeccionar”, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue más categórico.

“El Ejecutivo (…) no es partidario de una suspensión de las leyes”, sostuvo, recalcando que el Ministerio del Trabajo está trabajando en ajustes para mejorar su funcionamiento. Pavez remató que “no parece razonable la suspensión de una norma” y comparó el trabajo de adecuación con el que el Gobierno realiza respecto de la ley de 40 horas.

La iniciativa tampoco encontró piso en la conducción del Senado. Su Mesa Directiva, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, rechazó suspender la Ley Karin y calificó ese camino como equivocado, recordando que la normativa fue aprobada originalmente con amplio respaldo transversal.

El Senado planteó, en cambio, perfeccionar su aplicación mediante cambios al reglamento, entre ellos fortalecer los requisitos de admisibilidad de las denuncias y establecer estándares más exigentes para su presentación, una línea que converge con los ajustes que prepara el Ejecutivo.

La propuesta libertaria abrió además críticas desde la oposición. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó la conducción de Kast frente a este tipo de iniciativas, mientras el senador DC Iván Flores calificó la suspensión como “una tontería”. La diputada Carolina Tello (FA) defendió la normativa y sostuvo que las más de 66 mil denuncias registradas reflejan una violencia laboral que antes carecía de una herramienta efectiva para ser denunciada.

La Ley N.º 21.643, vigente desde el 1 de agosto de 2024, modificó el Código del Trabajo y los estatutos administrativos para reforzar la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Con La Moneda y la Mesa del Senado cerrando filas contra la suspensión, la ofensiva del partido de Johannes Kaiser quedó sin respaldo en dos de los principales centros de poder del oficialismo. La discusión, por ahora, se desplaza desde congelar la Ley Karin hacia cómo corregirla.