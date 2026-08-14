Cortes de luz programado en Santiago: revisa las 10 comunas afectadas y los horarios

Este viernes 14 de agosto se registrarán cortes de luz programados en Santiago, debido a trabajos que realizará Enel Distribución en distintos sectores de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, las interrupciones buscan realizar trabajos programados para mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico.

En total, son 10 comunas de Santiago las que tienen sectores contemplados dentro de estas intervenciones: Lo Espejo, La Cisterna, Macul, Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Estación Central, Las Condes y Vitacura.

Es importante considerar que los cortes no afectan a las comunas completas, sino a determinados sectores o barrios donde se desarrollarán las faenas.

¿A qué hora habrá cortes de luz hoy en Santiago?

Los horarios informados para este viernes 14 de agosto son los siguientes:

Lo Espejo: entre las 11:00 y las 17:00 horas.

entre las 11:00 y las 17:00 horas. La Cisterna: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

entre las 10:30 y las 16:30 horas. Macul: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. Pudahuel: entre las 10:00 y las 12:00 horas.

entre las 10:00 y las 12:00 horas. Pudahuel: entre las 14:00 y las 17:00 horas.

entre las 14:00 y las 17:00 horas. La Reina: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

entre las 10:30 y las 16:30 horas. Ñuñoa: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. Providencia: entre las 09:30 y las 16:30 horas.

entre las 09:30 y las 16:30 horas. Estación Central: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. Las Condes: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. Vitacura: entre las 10:00 y las 18:00 horas.

En el caso de Pudahuel, se contemplan dos interrupciones en distintos sectores: una durante la mañana y otra durante la tarde.

¿Por qué habrá cortes de luz?

Según la información disponible, las interrupciones corresponden a trabajos programados de Enel, asociados a labores de mantenimiento y mejoras de la infraestructura eléctrica.

La empresa señala que este tipo de trabajos se realiza de manera localizada y afecta únicamente determinados sectores, calles o barrios durante algunas horas.

Por esta razón, vivir en una de las 10 comunas mencionadas no significa necesariamente que todo el territorio comunal quedará sin suministro eléctrico.

¿Cómo saber si mi casa tendrá corte de luz?

Las comunas de la Región Metropolitana que tienen cortes programados para este viernes 14 de agosto son Lo Espejo, La Cisterna, Macul, Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Estación Central, Las Condes y Vitacura.

Los horarios pueden variar según el sector específico intervenido, por lo que se recomienda revisar la dirección antes de asumir que el corte afectará a todo el barrio.

El mapa completo de trabajos programados aquí, Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales:

A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.

Aplicación Enel Clientes Chile

En la página de emergencias de Enel , que permite reportar cortes y visualizar el mapa en línea.

A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 000.



¿Qué hacer antes de un corte de luz programado?

Si tu domicilio está dentro de una de las zonas afectadas, es recomendable tomar algunas precauciones antes de que comience la interrupción.

Entre ellas se encuentran:

Desconectar computadores, televisores y otros equipos electrónicos.

Mantener cerrado el refrigerador y el congelador para conservar los alimentos durante el corte.

Organizar con anticipación las actividades que dependan de electricidad.

Tener linternas y baterías disponibles.

Considerar que algunos semáforos podrían quedar temporalmente fuera de servicio y circular con precaución.

Enel recomienda esperar antes de volver a conectar los equipos electrónicos una vez que se haya restablecido el suministro.