Test de drogas: dudas, enredos y errores comunicacionales

“El gobierno ha anunciado la renuncia del subsecretario de hacienda a su cargo y esta renuncia ha sido aceptada. El fundamento de esta renuncia es que … en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo. Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra”.

La presencia de una droga en el cabello puede explicarse por distintas vías: su incorporación desde la sangre hacia el folículo, el sudor, el sebo o la contaminación externa. Aclarar su origen es fundamental.

A juicio de los expertos consultados por El Mostrador, estas son las razones que despertaron confusión, dañaron la institucionalidad y, hasta hoy, impiden demostrar o descartar el consumo por parte de la exautoridad.

La segunda inquietud planteada por los expertos se relaciona con el punto de corte, es decir, la concentración a partir de la cual el laboratorio clasificó la muestra como positiva. Y esto es decisivo:

Según los especialistas, el punto de corte habitual a nivel internacional es de 500 y no de 300, como se estableció en esta oportunidad. Ese es, por ejemplo, el parámetro considerado por la Sociedad de Toxicología del Cabello (SoHT), organismo internacional de referencia científica.

Los test de drogas deben ser rigurosos, ajustarse a protocolos internacionales y contar con programas específicos y contrapartes especializadas de primer nivel. Realizarlos de otra forma y divulgar sus resultados cuando todavía no son concluyentes estigmatiza a las personas y daña una institucionalidad que ha costado años construir.

Si quieres conocer en detalle los cuestionamientos de los especialistas al test de drogas aplicado recientemente a las máximas autoridades, busca Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar en el canal de YouTube de El Mostrador.

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