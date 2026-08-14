Sistema frontal deja 25 mil clientes sin luz y 3 mil aislados en el norte del país

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó la noche de este jueves un nuevo balance de las afectaciones provocadas por el sistema frontal que impacta a la zona norte del país, con cerca de 25 mil clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo y 3 mil personas aisladas en la Región de Atacama.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se mantiene el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes, con isoterma cero alta, en sectores de precordillera y cordillera de Atacama hasta la mañana de este viernes 14 de agosto. Para la cordillera de Coquimbo, en tanto, se esperan precipitaciones de menor intensidad y del tipo nieve.

“Adicionalmente, se prevén tormentas eléctricas en zonas entre Coquimbo y Biobío hasta el sábado 15 de agosto, asociados a esta área de inestabilidad”, señaló Cebrián.

El escenario meteorológico podría extenderse durante los próximos días. Según informó la autoridad, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que comienza a desarrollarse una baja segregada en el océano frente a las costas del norte del país.

El fenómeno afectaría desde la tarde del domingo 16 de agosto a las regiones comprendidas entre Coquimbo y O’Higgins y alcanzaría Antofagasta durante el lunes 17, acompañado de precipitaciones y vientos.

Ante esas condiciones, Cebrián pidió a la población “que no se exponga de manera innecesaria a situaciones de riesgo, se mantenga atenta a las condiciones del tiempo y que, en caso de solicitarse una evacuación, siga las instrucciones de las autoridades”.

Respecto de las afectaciones registradas hasta ahora, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles reportó cerca de 25 mil clientes sin suministro eléctrico entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

En Tarapacá se contabilizan tres familias damnificadas en Alto Hospicio y otras tres en Iquique. Además, la ruta A-616, que conecta ambas comunas, permanece cerrada como medida preventiva.

En Antofagasta, más de 16 mil clientes se encuentran sin electricidad debido a una falla de transmisión, mientras se registran problemas de conectividad en distintas rutas interiores. Las condiciones meteorológicas obligaron además a desviar vuelos de la región hacia el aeropuerto de Calama.

En Atacama, Senapred destacó que los trabajos de preparación del sistema regional y las obras de mitigación permitieron atenuar los efectos del evento meteorológico en distintos sectores. Sin embargo, la principal afectación se mantiene en la comuna de Alto del Carmen.

“Es importante destacar que permanecen 3.000 personas aisladas en el sector de Valle del Tránsito, comuna de Alto del Carmen. Personal municipal ya se encuentra desplegada evaluando las afectaciones”, informó Cebrián.

Finalmente, los complejos fronterizos San Francisco y Pircas Negras permanecen cerrados preventivamente debido a las condiciones meteorológicas.