BancoEstado amplió el acceso a CuentaRUT desde los 12 años, estableciendo una edad única para jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente, sin distinción de género o sexo. La modificación busca fortalecer la inclusión financiera y permitirá que miles de estudiantes puedan recibir y administrar directamente los beneficios económicos que entrega el Estado.

En el marco de los 20 años de CuentaRUT, la institución bancaria amplió el acceso a este producto financiero para jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente que hayan cumplido 12 años, sin distinción de género o sexo.

La modificación establece una edad única de acceso y permitirá que más adolescentes puedan incorporarse tempranamente al sistema financiero. Su implementación tendrá especial impacto en más de 134 mil estudiantes que reciben becas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), al facilitar la entrega y gestión de estos recursos a través de CuentaRUT.

Para BancoEstado, según dijeron, esta medida refuerza su compromiso con la inclusión financiera y el acceso temprano a servicios bancarios. “CuentaRUT acompaña hoy a más de 15 millones de clientes en todo el país. Junto con nuestra amplia cobertura, que considera 427 sucursales y más de 45 mil puntos CajaVecina, ampliar su acceso desde los 12 años, sin distinción de género o sexo, nos permite seguir acercando soluciones financieras a más jóvenes y entregarles una alternativa segura para recibir y administrar sus recursos con mayor autonomía”, señalaron desde la entidad.

Antes de esta modificación, los estudiantes hombres menores de 14 años debían contar con un tutor para recibir sus beneficios, los que eran pagados a través de la CuentaRUT del representante o mediante pago por caja. En el caso de las mujeres, en cambio, podían abrir una CuentaRUT desde los 12 años. Con esta actualización, BancoEstado elimina esta diferencia y unifica el requisito de edad, permitiendo que todos los estudiantes que cumplan las condiciones puedan acceder a una CuentaRUT a partir de los 12 años.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, destacó que esta medida “es una muy buena noticia, que permite a los estudiantes acceder de manera directa a sus beneficios, aprender desde muy chicos sobre educación financiera y administrar sus propios recursos y, por otro lado, permite a nuestra institución asegurar con mayor certeza que los recursos lleguen de manera correcta a sus beneficiarios”.

CuentaRUT permite realizar transferencias, compras, pagos, giros y consultas a través de los distintos canales de BancoEstado, sin costos de apertura ni mantención. Gracias a esta modificación, estudiantes desde los 12 años podrán recibir directamente beneficios como la Beca Indígena, Beca de Integración Territorial, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención, Beca Patagonia Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes, entre otras.

CuentaRUT desde los 12 años: qué cambia para los estudiantes

Con esta actualización, todos los estudiantes que cumplan los requisitos podrán acceder a CuentaRUT desde los 12 años, eliminando la diferencia que anteriormente existía entre hombres y mujeres. La medida facilita que los adolescentes tengan mayor autonomía para recibir, administrar y utilizar los recursos asociados a beneficios estatales.