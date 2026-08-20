Paso Los Libertadores reabre tras 34 días: así funcionará hasta el 22 de agosto

El Paso Fronterizo Los Libertadores reabrió este martes 18 de agosto, luego de permanecer cerrado durante 34 días debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, la habilitación será parcial y sólo permitirá el tránsito de transporte de carga en horarios y sentidos definidos durante los próximos días.

¿Cómo funcionará el Paso Los Libertadores?

El paso estará habilitado únicamente entre las 8:00 y las 20:00 horas y sólo para vehículos de transporte de carga.

El tránsito se realizará de manera unidireccional, este es el calendario desde del jueves 20 de agosto:

Jueves 20 de agosto: desde Argentina hacia Chile.

Viernes 21 de agosto: desde Chile hacia Argentina.

Sábado 22 de agosto: desde Chile hacia Argentina.

Respecto a la habilitación para el tránsito turístico y los vehículos menores, la situación será evaluada durante la semana, dependiendo de las condiciones de la ruta y de las decisiones que adopten las autoridades de ambos países.

Revisa las condiciones antes de viajar

La reapertura del Paso Los Libertadores será gradual y con restricciones, por lo que los conductores deberán considerar que, por ahora, los vehículos particulares y el tránsito turístico no están habilitados.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado del paso y las condiciones climáticas antes de planificar un viaje hacia Argentina o Chile.