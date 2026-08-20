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Paso Los Libertadores reabre tras 34 días: así funcionará hasta el 22 de agosto DATOS ÚTILES

Paso Los Libertadores reabre tras 34 días: así funcionará hasta el 22 de agosto

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Paso Los Libertadores reabrió este martes 18 de agosto tras 34 días cerrado, pero funcionará de forma unidireccional y sólo para transporte de carga hasta el sábado 22.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Paso Los Libertadores reabrió este martes 18 de agosto tras permanecer cerrado durante 34 días por las condiciones climáticas. La habilitación será parcial y sólo para transporte de carga, entre las 8:00 y las 20:00 horas. Hasta el jueves 20, los camiones podrán ingresar desde Argentina hacia Chile. El viernes 21 y sábado 22, el tránsito será en sentido contrario. La apertura para vehículos particulares y turistas será evaluada durante la semana por las autoridades.
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El Paso Fronterizo Los Libertadores reabrió este martes 18 de agosto, luego de permanecer cerrado durante 34 días debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, la habilitación será parcial y sólo permitirá el tránsito de transporte de carga en horarios y sentidos definidos durante los próximos días.

¿Cómo funcionará el Paso Los Libertadores?

El paso estará habilitado únicamente entre las 8:00 y las 20:00 horas y sólo para vehículos de transporte de carga.

El tránsito se realizará de manera unidireccional, este es el calendario desde del jueves 20 de agosto:

Jueves 20 de agosto: desde Argentina hacia Chile.
Viernes 21 de agosto: desde Chile hacia Argentina.
Sábado 22 de agosto: desde Chile hacia Argentina.

Respecto a la habilitación para el tránsito turístico y los vehículos menores, la situación será evaluada durante la semana, dependiendo de las condiciones de la ruta y de las decisiones que adopten las autoridades de ambos países.

Revisa las condiciones antes de viajar

La reapertura del Paso Los Libertadores será gradual y con restricciones, por lo que los conductores deberán considerar que, por ahora, los vehículos particulares y el tránsito turístico no están habilitados.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado del paso y las condiciones climáticas antes de planificar un viaje hacia Argentina o Chile.

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