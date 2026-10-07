Jorge Quiroz, el ministro de las malas noticias

En Chile, las familias ya hacen suficientes esfuerzos para llegar a fin de mes como para que, además, tengan que escuchar desde el Ministerio de Hacienda que la parafina no debiera ser una preocupación en esta época del año. La polémica frase de Jorge Quiroz refleja una distancia preocupante entre las decisiones que se toman desde Santiago y la realidad que viven miles de hogares en regiones como La Araucanía.

En Temuco sabemos que el frío no se combate con estadísticas ni que las cuentas se pagan con explicaciones técnicas. Se pagan con el sueldo de cada mes, el mismo que debe alcanzar para la alimentación, el transporte, los medicamentos, la educación de los hijos y la calefacción. Cuando sube un combustible esencial, las familias no ajustan una planilla: sacrifican otras necesidades.

Jorge Quiroz parece haberse convertido en el ministro de las malas noticias: ajustes, recortes y decisiones que generan incertidumbre en los hogares. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero no puede transformarse en una excusa para trasladar el costo de las decisiones económicas a quienes tienen menos margen para soportarlas. Ordenar las cuentas públicas no puede significar desordenar la vida de las familias chilenas.

Ministro Quiroz: lo invito a venir a Temuco y quedarse unos días. Recorra nuestros barrios, converse con nuestros adultos mayores y escuche a los trabajadores que hacen malabares para llegar a fin de mes. Pregunte cuánto cuesta calefaccionar una vivienda y cuánto queda después de pagar las cuentas. Quizás así comprenda que la realidad del país no siempre coincide con la que muestran los informes elaborados en Santiago.

La Araucanía conoce las dificultades económicas, las brechas sociales y el esfuerzo cotidiano de sus familias. Por eso necesitamos autoridades que comprendan las diferencias territoriales y que, antes de anunciar medidas que afectan el bolsillo de las personas, se pregunten quién terminará pagando sus consecuencias.

Gobernar no consiste solamente en anunciar ajustes; también significa hacerse cargo de sus efectos. Chile necesita responsabilidad económica, pero también sensibilidad social. Porque detrás de cada recorte y de cada alza hay personas, familias y hogares que no pueden seguir absorbiendo nuevos golpes.

Ministro, venga a terreno. La Araucanía no necesita más explicaciones desde un escritorio: necesita que quienes toman las decisiones conozcan la realidad de quienes deben vivir con ellas.

Hoy solo escuchar que viene un nuevo anuncio de las malas noticias Quiroz, en los municipios se nos eriza la piel.

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