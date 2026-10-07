22 IN-EDIT CHILE adelanta programación

IN-EDIT CHILE, el único festival del país dedicado al cine y documental musical desde 2004, anuncia las fechas de su 22ª edición y revela los primeros diez estrenos internacionales de su programación.

El encuentro se realizará del 3 al 10 de diciembre en Santiago y volverá a sumar funciones en Valparaíso los días 12 y 13 de diciembre.

UN PRIMER ADELANTO: DIEZ ESTRENOS INTERNACIONALES

La programación oficial completa se dará a conocer durante noviembre. Mientras tanto, el festival confirma sus primeros diez títulos, con producción de ocho países.

Incluyen nuevas cintas sobre rock (The best summer) y funk (We want the funk!), reggae (Miss Jobson) y free-jazz (Sun Ra: Do the impossible); poderosas biografías de autores y autoras de influyente huella; y registros de grabaciones y conciertos vibrantes. Entre las historias figuran Bob Marley, David Bowie (Bowie: The final act), Marianne Faithfull (Broken english) y Sun Ra, junto a películas que recorren la escena de avanzada del Nueva York de fines de los años 70 (Nova 78), el disco que cambió el rumbo del pop brasileño (Fernanda Abreu: Da Lata – 30 años), la historia de Witch Club Satan, el colectivo brujas que sacude hasta a los metaleros más duros (HEX) y la conmovedora experiencia de un concierto de Beethoven interpretado por jóvenes sordos (El canto de las manos).

Estos son los primeros títulos confirmados:

We Want the Funk!

Sun Ra: Do The Impossible

NOVA 78

The Best Summer

HEX

Fernanda Abreu: Da Lata – 30 años

Marianne Faithfull: Broken English

Bowie: The Final Act

El canto de las manos

Miss Jobson

Los detalles de cada película están disponibles en el sitio web oficial del festival.

SEDES CONFIRMADAS EN SANTIAGO

La 22ª edición se realizará en tres sedes de Santiago. IN-EDIT CHILE agradece a sus salas asociadas: Teatro NESCAFÉ de las Artes (Providencia), Cineteca Nacional de Chile y Centro Arte Alameda – Sala CEINA (Santiago Centro). La programación detallada por sede, con fechas y horarios, se publicará durante noviembre en la web y redes sociales del festival.

ENTRADAS Y ABONOS



En las próximas semanas comenzará la venta de abonos y desde noviembre, como cada año, estarán disponibles también las entradas individuales por función. Toda la información se publicará en los canales oficiales del festival.