¿Qué comunas de Antofagasta tendrán hasta 35°C? Alerta por calor extremo desde el 20 de agosto

Luego de las lluvias y las condiciones meteorológicas que afectaron durante los últimos días a la Región de Antofagasta, las autoridades advirtieron un nuevo escenario para la zona: altas temperaturas que podrían alcanzar los 35°C en sectores de la pampa.

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró una Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena ante el evento de altas temperaturas pronosticado para los próximos días.

De acuerdo con el aviso meteorológico, el fenómeno comenzará durante la tarde del jueves 20 de agosto y se extenderá hasta la tarde del sábado 22 de agosto de 2026, afectando principalmente a la zona de la pampa.

Pronóstico: ¿qué días hará más calor?

Las estimaciones disponibles para el evento meteorológico anticipan temperaturas máximas que superarán los 30°C durante el período de vigencia de la alerta.

El pronóstico contempla las siguientes condiciones:

Jueves 20 de agosto: la zona de la pampa registraría temperaturas máximas de entre 33°C y 35°C.

Viernes 21 de agosto: el evento de altas temperaturas continuará afectando a la zona de la pampa durante la jornada.

Sábado 22 de agosto: se esperan máximas de entre 32°C y 34°C, hasta la tarde, cuando finalizaría el período considerado en el aviso meteorológico.

De esta manera, el jueves 20 de agosto sería la jornada con las temperaturas más elevadas previstas, con máximas que podrían llegar a 35°C en sectores de la pampa de la Región de Antofagasta.

¿Qué comunas están bajo Alerta Temprana Preventiva?

La medida preventiva abarca a las siguientes comunas:

Antofagasta

Sierra Gorda

María Elena

La alerta implica un reforzamiento de la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo, además de la coordinación de los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

La medida se mantendrá vigente mientras las condiciones del evento así lo ameriten.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante el aumento de las temperaturas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y adoptar medidas de precaución, especialmente durante las horas de mayor calor.

Entre las principales recomendaciones se encuentra:

Mantener una adecuada hidratación durante la jornada.

Evitar la exposición prolongada al sol y al calor intenso.

Preferir lugares frescos y con sombra cuando sea posible.

Utilizar protección frente a la radiación solar.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas más vulnerables a las altas temperaturas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de la alerta.

El evento de altas temperaturas se producirá pocos días después de las lluvias que afectaron a sectores de la Región de Antofagasta, marcando un importante cambio en las condiciones meteorológicas.

Por ello, quienes residan o deban trasladarse por las zonas afectadas deberán considerar el aumento de las temperaturas entre el jueves 20 y el sábado 22 de agosto, especialmente en los sectores de la pampa, donde se esperan las máximas más elevadas.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del fenómeno y entregarán nuevas actualizaciones en caso de que cambien las condiciones meteorológicas o sea necesario adoptar medidas adicionales.