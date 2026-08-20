Recambio de calefactores: Ministerio llama a postular en 3 comunas de Valparaíso

El Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, llamó a los vecinos de Concón, Quintero y Puchuncaví a informarse y postular al Programa de Recambio de Calefactores hasta el 15 de septiembre, iniciativa que busca reducir las emisiones contaminantes generadas por la combustión residencial a leña.

El programa forma parte de las medidas orientadas a mejorar la calidad del aire y contribuir a la salud y calidad de vida de las familias. Para ello, los beneficiarios pueden acceder a un nuevo calefactor más eficiente a cambio de entregar su antiguo equipo para su destrucción.

La seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Fernanda Garay, destacó la importancia de avanzar hacia sistemas de calefacción menos contaminantes, especialmente durante los meses de invierno, cuando aumenta el uso de estos equipos.

¿En qué consiste el Programa de Recambio de Calefactores?

La iniciativa busca disminuir las emisiones generadas por la calefacción residencial a leña mediante el reemplazo de equipos antiguos por alternativas más eficientes y menos contaminantes.

El calefactor que será reemplazado debe encontrarse instalado y en uso en la vivienda. Como parte del proceso, las personas beneficiarias deben entregar el equipo antiguo para su destrucción.

De esta manera, el programa busca reducir la contaminación generada al interior de los hogares y avanzar hacia mejores condiciones ambientales para las comunidades participantes.

¿Quiénes pueden postular en la Región de Valparaíso?

En esta convocatoria pueden participar habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví que cumplan con las condiciones establecidas en las bases de postulación.

Entre los artefactos que pueden ser considerados para el recambio se encuentran calefactores tipo hechizo, salamandra, cocina a leña, calefactor de cámara simple y calefactor con templador.

Además, el proceso contempla un copago de $20.000 para los beneficiarios, según las condiciones informadas por la Seremi de Medio Ambiente.

¿Dónde revisar las bases de postulación?

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones, requisitos y bases del Programa de Recambio de Calefactores en el sitio oficial calefactores.mma.gob.cl.

La Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso llamó a los vecinos de Concón, Quintero y Puchuncaví a revisar previamente los requisitos y realizar el proceso de postulación dentro de los plazos establecidos.

Menos contaminación y calefacción más eficiente

El Programa de Recambio de Calefactores es una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente que busca reducir las emisiones contaminantes provenientes de la combustión residencial a leña.

Para las familias de Concón, Quintero y Puchuncaví, el llamado representa una oportunidad para reemplazar sus antiguos equipos y avanzar hacia una calefacción menos contaminante, junto con contribuir al mejoramiento de la calidad del aire de la zona.