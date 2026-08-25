Los números de celular prepago sin registro llegan a su fin en Chile. Desde el 20 de agosto de 2026 comenzó a regir la obligación de asociar las líneas móviles de prepago a la identidad de una persona, una medida que afecta a más de 4,4 millones de usuarios en el país.

Según informó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la nueva exigencia busca terminar con el uso anónimo de este tipo de líneas y aumentar la trazabilidad ante estafas telefónicas y otros delitos. Al primer trimestre de 2026 existían exactamente 4.425.012 usuarios de prepago, equivalentes a cerca del 19% de los números móviles del país.

La obligación deriva de la Ley N° 21.729, que modificó la Ley General de Telecomunicaciones en materia de registro e individualización de los usuarios de telefonía, y de la normativa técnica dictada posteriormente por la Subtel.

¿Cómo registrar un número prepago en Chile?

El registro de un celular prepago podrá hacerse de manera digital o presencial y dependerá de cada compañía telefónica.

En el caso de una línea nueva, al insertar el chip y comenzar su activación, el operador deberá dirigir al usuario hacia su plataforma de validación de identidad. Si la tarjeta SIM se compra directamente en una sucursal, el procedimiento también podrá realizarse presencialmente.

Para los números prepago que ya se encuentran funcionando, el registro será solicitado cuando el usuario realice una operación que requiera la intervención de la compañía, especialmente al hacer una recarga o contratar bolsas de internet o minutos.

La validación podrá utilizar sistemas como reconocimiento facial, huella dactilar, preguntas de seguridad, autenticación de doble factor o firma electrónica avanzada.

¿Qué pasa si no registro mi celular prepago?

Este es uno de los principales cambios para quienes actualmente tienen una línea sin identificar.

Una vez que la compañía solicite el registro, el usuario dispondrá de 10 días corridos para completar la validación de identidad. Si no lo hace, el número no podrá recibir nuevas recargas hasta que se realice el trámite.

Esto no significa que el teléfono pierda automáticamente todo su saldo. La normativa establece que, pese al bloqueo de nuevas recargas, se podrá continuar utilizando el saldo que permanezca disponible en la línea.

Por lo tanto, la entrada en vigencia de la medida no implica que todos los números prepago no registrados sean desconectados inmediatamente. El registro se irá exigiendo a los usuarios cuando se produzcan las situaciones contempladas en la normativa.

¿Qué datos pedirán para registrar un número prepago?

Las compañías deberán mantener un registro que permita determinar quién está asociado a cada número de teléfono.

Entre los antecedentes considerados por la normativa están:

Nombre completo.

Número de cédula de identidad o pasaporte.

Domicilio declarado.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico, de manera opcional.

Datos técnicos asociados a la línea y al equipo, como IMEI, MSISDN e IMSI.

Las empresas deberán proteger esta información y no podrán utilizarla para objetivos diferentes de los establecidos en el registro y las obligaciones legales correspondientes, según indicó la Subtel.

¿Tengo que registrar mi prepago aunque lleve años usándolo?

Sí. La obligación también alcanza a los números que ya se encontraban operativos antes de la entrada en vigencia de la medida.

En estas líneas, la identificación será requerida al efectuar determinadas gestiones con la compañía, entre ellas una recarga. Una vez solicitado el registro, comenzará a correr el plazo de 10 días establecido en la normativa.

¿Puedo seguir comprando chips prepago?

Sí, pero ya no podrán activarse anónimamente. Las nuevas líneas deberán completar primero el proceso de validación de identidad para quedar habilitadas.

La medida supone así el fin del modelo bajo el cual una persona podía comprar y utilizar un chip prepago sin que el número quedara necesariamente vinculado a su identidad.

Existe además una regla especial para quienes concentren varias líneas: si una persona ya posee cinco o más números prepago activos registrados bajo su identidad en una misma compañía y quiere registrar otro adicional, deberá efectuar ese nuevo registro presencialmente.

Registro de celulares prepago: la razón detrás del cambio

La Subtel explica que el objetivo principal es dificultar la utilización de teléfonos anónimos para cometer delitos.

“Históricamente, una línea de prepago podía utilizarse maliciosamente, sin que existiera una identidad asociada”, señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, al anunciar la entrada en vigencia del sistema. La autoridad sostuvo que el registro permitirá aumentar las herramientas disponibles para identificar a quienes estén detrás de llamadas fraudulentas.

Con la nueva normativa, comprar un chip prepago seguirá siendo posible, pero utilizarlo sin vincularlo a una identidad dejará de serlo.