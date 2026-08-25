Ejército y Armada realizan ejercicios en zona austral en medio de tensión con Argentina

El Ejército y la Armada realizan durante estos días un amplio despliegue de unidades en la zona austral, con ejercicios terrestres y marítimos que incluyen operaciones en los canales australes y el Estrecho de Magallanes.

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) recalcaron que se trata de actividades anuales y planificadas con anticipación. Sin embargo, las maniobras coinciden con la tensión diplomática provocada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde.

Operaciones en los canales australes

La Armada desplegó una Fuerza de Tarea Anfibia integrada por unidades de la Escuadra, submarinos, Aviación Naval, Infantería de Marina y el comando de Fuerzas Especiales. Las operaciones consideran labores de patrullaje y ejercicios militares en los canales australes, incluido el Estrecho de Magallanes.

Las maniobras también buscan probar la capacidad de la institución para operar bajo condiciones climáticas adversas. A ellas se sumaron unidades del Ejército, que desarrollaron operaciones marítimas junto con infantes de marina.

En tierra, el Ejército ejecuta el ejercicio “Jaukén”, que contempla el despliegue de unidades de artillería. Parte de los efectivos llegó hasta la zona austral a bordo de una embarcación de la Armada.

Paralelamente, las armadas de Chile y Argentina se encuentran concluyendo el ejercicio conjunto Viekarén, desarrollado en el Canal de Beagle, una señal de que la cooperación militar entre ambos países continúa pese al reciente roce diplomático.

Efectivos de la V División de Ejército desplegaron sus capacidades logísticas en #TierradelFuego para entrenar el sostenimiento de una fuerza desplegada en un territorio de grandes distancias y condiciones meteorológicas variables. 🔗 Conoce los detalles en nuestra nota:… pic.twitter.com/7uCtaMf9nu — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) August 24, 2026

La controversia por el Estrecho

La tensión se originó luego de que Valverde afirmara en un podcast que Magallanes, el paso de Drake y las zonas adyacentes forman parte de la soberanía argentina. “Todo eso es soberanía”, sostuvo el jefe militar trasandino, junto con destacar la importancia estratégica del área como conexión bioceánica.

Chile presentó una nota de protesta. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pérez, afirmó que la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes se encuentra respaldada por los tratados de 1881 y 1984 y recalcó que el paso marítimo es “indiscutiblemente chileno”.

La Cancillería argentina respondió que su posición está definida por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que, señaló, “rigen plenamente” y son considerados definitivos por ese país.