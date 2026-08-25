Futuro verde en marcha: Magallanes e hidrógeno verde, conservación de anfibios y adaptación hídrica

Futuro en marcha se tiñe de color. En esta sección, que de ahora en adelante se llamará Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Magallanes fortalece la formación técnica para la industria del hidrógeno verde

La Universidad de Magallanes, el CFT de Magallanes y la Universidad Católica de la Santísima Concepción presentaron los resultados de dos proyectos orientados a preparar capital humano para la industria regional del hidrógeno renovable. Con apoyo del Ministerio de Energía, AGCID y AECID, las iniciativas permitieron crear manuales, guías, material audiovisual y capacitaciones para docentes, además de diseñar un modelo formativo que contempla nuevas carreras, actualización curricular y trayectorias laborales vinculadas al sector. El trabajo busca dejar capacidades permanentes en Magallanes, fortalecer la colaboración entre instituciones educativas, organismos públicos y empresas, y responder a la futura demanda de profesionales y técnicos especializados.

Arquitectura al servicio de la conservación de anfibios en el Alto Maule

Titulados de Arquitectura de la Universidad de Talca desarrollaron dos intervenciones en el sector La Poza del Valle Los Cóndores para proteger el hábitat del sapito espinoso y otros anfibios amenazados del Alto Maule. El proyecto, compuesto por un mirador y una pasarela, busca ordenar el tránsito de visitantes, vehículos y ganado, evitando su ingreso a las áreas más sensibles del bofedal sin restringir el uso recreativo del lugar. La iniciativa contó con la colaboración de instituciones públicas, organizaciones locales y especialistas de la UTalca, y demuestra cómo pequeñas obras arquitectónicas pueden favorecer la educación ambiental y la conservación de ecosistemas de gran biodiversidad.

Lanzan herramienta para fortalecer la adaptación hídrica de los municipios

El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Medio Ambiente y la FAO presentaron el Kit de Acción Climática Municipal por el Agua, una herramienta gratuita que orienta a los municipios en la incorporación de medidas para enfrentar la sequía, las inundaciones y otros efectos del cambio climático. Elaborado con financiamiento del Fondo Verde para el Clima, el material incluye una guía técnica sobre riesgos, normativa y gestión hídrica, además de experiencias que pueden replicarse en distintos territorios. Entre ellas destaca “Mi Barrio Hídrico”, proyecto desarrollado en Independencia que reutiliza aguas grises de edificios para regar áreas verdes y que ya ha permitido ahorrar 350 mil litros de agua.