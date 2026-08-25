Arrau asume autoría de cuestionada reforma de seguridad: “Yo firmé y me hago responsable”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió a responder este martes a los cuestionamientos que ha recibido la elaboración de la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y asumió personalmente la responsabilidad por el proyecto.

Tras participar en la entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), el secretario de Estado abordó las críticas provenientes tanto de la oposición como del propio oficialismo, que han puesto en duda la rigurosidad técnica con que fue preparada la iniciativa.

Uno de los cuestionamientos más duros provino del senador PPD Pedro Araya, quien incluso planteó que en la redacción se pudo haber recurrido a inteligencia artificial. “Hay algún asesor del Presidente, probablemente del Segundo Piso, que utilizó un chatbot de inteligencia artificial, que probablemente era la versión gratuita, y lo que hizo fue tomar distintas legislaciones de países”, sostuvo el parlamentario en radio Agricultura.

Ante las críticas y las dudas respecto de la autoría de la iniciativa, Arrau asumió la responsabilidad política por el texto.

“Esta reforma tiene la firma del ministro quien le habla, quien es responsable de las políticas de seguridad de este Gobierno, y, por tanto, yo soy el responsable de ese proyecto de ley”, afirmó.

El ministro aseguró además que asumirá los cuestionamientos que se realicen durante la discusión y destacó las conversaciones que el Ejecutivo ha mantenido con los parlamentarios para introducir eventuales modificaciones.

“Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas, y por eso hemos estado conversando con los parlamentarios, viendo, efectivamente, las críticas, las sugerencias de mejora, para ver cómo podemos avanzar en este proyecto”, señaló.

Arrau agregó que la reforma constitucional forma parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo en materia de seguridad y reconoció que existen otras iniciativas con un mayor grado de urgencia, aunque recalcó que el Gobierno también busca sacar adelante este proyecto.

Los reparos también han surgido desde el oficialismo. El senador RN Andrés Longton apuntó directamente a problemas en los equipos encargados de trabajar la iniciativa.

“Hay falta de rigurosidad técnica de algunos equipos y fortaleza de la parte política y falta de especialistas en determinadas áreas”, sostuvo Longton.

El parlamentario agregó que, a su juicio, “a veces hay un exceso de juventud e inexperiencia en algunos equipos”.