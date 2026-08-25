Nueva alza de la PGU en septiembre: quiénes recibirán el aumento y cuánto subirán sus pagos

A partir de septiembre de este año comenzará a regir un nuevo aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que se incrementa de manera gradual desde septiembre de 2025 como parte de la reforma de pensiones que corresponde implementar el año 2026.

De esta manera, quienes actualmente reciben $231.732 pasarán a percibir un total de $250.275, monto que ya reciben los pensionados mayores de 82 años beneficiarios de la PGU.

El grupo que accederá al nuevo monto

Los próximos beneficiarios serán las personas de 75 años 0 más, quienes desde septiembre comenzarán a recibir $250.275. Para acceder a este monto, deberán haber cumplido 75 años a más tardar el 30 de septiembre. La solicitud para pedir la PGU está habilitada desde junio de este año.

El aumento gradual continuará durante 2027, año en que están contempladas dos nuevas alzas. En febrero se aplicará el reajuste correspondiente al IPC, mientras que en septiembre llegará el incremento más importante: los beneficiarios mayores de 65 años accederán finalmente al monto máximo establecido por la reforma previsional.

Los beneficiarios que podrán solicitar un complemento

Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a un monto complementario de la PGU. Según ChileAtiende, existen dos grupos que podrán solicitar este beneficio:

Pensionados de montepío de Capredena o Dipreca.

Beneficiarios de leyes de reparación, es decir, jubilados de entre 75 y 81 años que reciban pensiones de gracia, ley Rettig o ley Valech.

Según el portal, podrán solicitar el complemento de sus pensiones para alcanzar el monto de la PGU desde septiembre de 2027, siempre y cuando no reciban una pensión extra.