Incendio destruye cuartel de Bomberos en Los Lagos: un fallecido y cinco viviendas afectadas

Un incendio de grandes proporciones destruyó durante la madrugada de este martes el cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos “Pedro de Valdivia”, en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, y se propagó hacia otros inmuebles del sector.

La emergencia comenzó cerca de las 03:30 horas y obligó a desplegar un amplio operativo para impedir que las llamas continuaran avanzando. De acuerdo a la Fiscalía de Los Ríos, una persona murió. La identidad de la víctima todavía deberá ser establecida mediante peritajes científicos. Ante la magnitud del hecho, el fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia instruyó una serie de diligencias destinadas tanto a identificar a la persona fallecida como a reconstruir las circunstancias en que comenzó y se propagó el incendio.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, las dependencias del cuartel fueron consumidas en su totalidad por el fuego. La institución también sufrió la pérdida de vehículos, un bote y equipamiento utilizado por los voluntarios para enfrentar emergencias.

“Lamentablemente nos encontramos trabajando en condiciones extremas nosotros como bomberos. Nos tocó esta vez perder un cuartel”, señalaron desde el Cuerpo de Bomberos local.

De acuerdo con el balance entregado durante el combate de la emergencia, cinco viviendas resultaron comprometidas, contando entre ellas las instalaciones de la propia compañía.

“Obviamente nuestro cuartel lo denominamos también nuestro hogar. Esas son cinco viviendas, entre ellas un cuartel de Bomberos”, explicaron.

La institución reportó además la pérdida de “un vehículo menor, una camioneta”, junto con “un bote y toda la implementación de equipos de protección personal”.

De manera preliminar, se informó que una persona habría fallecido en uno de los inmuebles alcanzados por las llamas. El antecedente se encuentra a la espera de confirmación por parte de los organismos correspondientes.

Pese al impacto que significó para los propios voluntarios perder sus instalaciones y material de trabajo, Bomberos continuó desplegado para contener la emergencia.

“Perdimos un cuartel, perdimos material, perdimos un vehículo menor, equipos, por lo tanto obviamente los bomberos están cabizbajos, pero con la moral alta para trabajar en estas circunstancias”, señalaron desde la institución.

El incendio logró ser circunscrito, aunque durante la mañana continuaba el trabajo sobre puntos calientes y sectores que mantenían peligro de propagación.

Las labores movilizaron además a voluntarios de distintos cuerpos de Bomberos de la zona, que acudieron en apoyo de las unidades locales.

Desde el municipio, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados por una emergencia que alcanzó no solo a viviendas y al cuartel, sino también a locales comerciales y fuentes de trabajo.

“Sabemos que este es un momento muy duro para nuestra comunidad. La pérdida de espacios, fuentes de trabajo y bienes materiales genera un profundo impacto, especialmente cuando afecta a una institución tan importante y querida como es Bomberos de Chile”, afirmó.

El jefe comunal aseguró que el municipio acompañará a las familias damnificadas y coordinará las acciones necesarias para enfrentar las consecuencias del incendio.

“Estaremos acompañando a las familias afectadas, por supuesto, y coordinando las acciones que sean necesarias para enfrentar esta emergencia y apoyar el proceso de recuperación”, sostuvo.

“Hoy Los Lagos necesita estar más unidos que nunca. De las dificultades también nace la fuerza para volver a levantarnos”, agregó Fritz.

La Tercera Compañía “Pedro de Valdivia” pertenece al Cuerpo de Bomberos de Los Lagos y fue fundada el 7 de junio de 1959. Las causas que originaron el incendio y la totalidad de los daños permanecen bajo investigación.