La guerra de poder que reordena el sector eléctrico

El sector eléctrico chileno entra en una etapa especialmente sensible. El apagón de 2025 dejó al Coordinador Eléctrico bajo presión, en octubre se renovará más de la mitad de su consejo directivo, incluyendo su presidente, y la industria se prepara para una nueva ronda de cambios regulatorios que tocarán intereses económicos importantes: desde los pequeños medios de generación distribuida (PMGD) y el almacenamiento hasta la transmisión, la seguridad del sistema y la forma en que se remuneran distintas tecnologías.

Es precisamente cuando más coordinación necesita el sector que algunas de sus principales instituciones llegan tensionadas. En el Coordinador, el estilo de liderazgo de su presidente, Juan Carlos Olmedo, abrió flancos internos y deterioró, según distintas fuentes de la industria, la relación con algunas empresas coordinadas. En los gremios, la fuerte defensa de determinados intereses regulatorios terminó quebrando equilibrios internos y provocando la salida de compañías relevantes.

Uno de los flancos internos que abrió Olmedo con el resto del consejo directivo del Coordinador fue en julio de 2025, apenas cinco meses después del apagón, cuando se reunió a solas con el entonces ministro de Energía, Diego Pardow, en medio de los múltiples cuestionamientos que pesaban sobre la institución.

En la sesión extraordinaria del 6 de agosto del año pasado, el consejero Carlos Finat planteó que esa reunión debió ser coordinada previamente con el resto de los integrantes, siendo respaldado por sus pares Jaime Peralta y Humberto Espejo. Incluso Peralta pidió revisar la política de comunicaciones para regular mejor ese tipo de reuniones.

En su defensa, consigna el acta de la sesión, Olmedo señaló que él no solicitó la cita, sino que fue invitado por Pardow al ministerio y que no abordaron materias institucionales. Finat le respondió que “no resulta posible separar la calidad de vocero del Coordinador Eléctrico en este tipo de reuniones”.

A nivel externo, las fuentes señalan que entre los asuntos pendientes que dejará Olmedo es que se enfocó más en poder mantenerse en el cargo tras los múltiples cuestionamientos a su rol en el apagón y no buscó abordar los grandes desafíos técnicos e institucionales del organismo, como su modernización, ni tampoco construyó una agenda colaborativa con otros actores para acordar mejoras en conjunto, especialmente respecto a los errores en la entrega de información que reclaman las empresas.

Precisamente esos serán algunos de los principales desafíos que enfrentará el sucesor o sucesora de Olmedo cuando asuma en el cargo en dos meses. La postulación a la presidencia, que comenzó a finales de junio y se resolverá en octubre, la están disputando principalmente mujeres, entre las que suenan con mayor fuerza Bernardita Espinoza, actual vicepresidenta del organismo, que tiene potenciales conflictos de interés con empresas coordinadas de capitales chinos, y Paola Hartung, directora de Asuntos Regulatorios de AES Chile, compañía de capitales estadounidenses.

Otro ámbito del sector que se ha remecido por disputas de poder son las asociaciones gremiales, las que se han ido fragmentando. El caso más bullado ha sido el éxodo de compañías de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) desde 2024 a la actualidad, entre las que se encuentran actores relevantes como la francesa Engie, Colbún, las españolas Acciona e Ibereólica y la irlandesa Mainstream Renewable Power. De hecho, estas últimas tres incluso formaron su propio gremio en octubre de 2024: la Asociación de Generación Renovable (AGR).

Si bien públicamente las empresas que se han ido de Acera han señalado que lo hicieron porque ya no se sentían representadas por diversos factores, fuentes que saben del tema apuntan a que la principal razón ha sido el rechazo al liderazgo personalista del presidente de Acera, Sergio del Campo, y a la agenda que ha promovido a favor del segmento de PMGD en desmedro de otros actores que conforman la asociación.

En ese sentido, remarcan que del Campo también preside la empresa Sonnedix Chile, controlada por el banco de inversión estadounidense JP Morgan en representación de inversionistas institucionales y que opera varios proyectos bajo el régimen de PMGD. El poder del líder gremial está respaldado por otros miembros del consejo que también tienen intereses directos en este segmento de generación de energía renovable. Y es que la conducción de la ruta hacia la transición energética dejó de ser una discusión entre renovables y generación convencional. Ahora buena parte de la pelea ocurre dentro del propio mundo renovable.

Los desafíos para el nuevo consejo del Coordinador

Otra crítica recurrente en el sector hacia el presidente del Coordinador Eléctrico ha sido su injerencia en temas operativos del día a día que son más propios del director ejecutivo y de su equipo técnico, lo que enreda el funcionamiento interno y genera confusión hacia el exterior. Aunque también es algo que a veces han hecho otros miembros del consejo directivo, dicen

fuentes conocedoras del tema.

Un caso que grafica esto quedó consignado en el acta de una sesión extraordinaria realizada en agosto de 2025. En la instancia Olmedo planteó la necesidad de dar mayor orden a la relación operativa entre el consejo y la dirección ejecutiva, sus gerencias y unidades, para evitar situaciones que pudieran entenderse como micromanagement. Por su parte, el consejero Peralta dijo que los integrantes del consejo debían evitar realizar críticas o instrucciones directas a colaboradores, ya que tenían que ser canalizadas a través del director ejecutivo que en ese entonces era Ernesto Huber.

Ese tipo de injerencias, precisan las fuentes, ocurrían con más frecuencia durante la gestión de Huber, quien estuvo en el cargo entre 2022 y marzo de este año, y cuya salida fue propiciada por los cuestionamientos a su responsabilidad durante el apagón. Desde abril lo sucedió Ramón Castañeda, ex ejecutivo del grupo Enel. A diferencia de Huber, dicen las fuentes, Castañeda tiene más capacidades y habilidades para gerenciar, por lo que ha sabido desarrollar una estructura más clara de la dirección ejecutiva en su relación con el consejo presidido por Olmedo, logrando poner más límites que su antecesor.

En ese sentido, el fortalecimiento de la estructura organizacional con la definición de responsabilidades aún más claras para el consejo y la plana ejecutiva es uno de los grandes retos que deberá afrontar el nuevo consejo que se conformará desde octubre, ya que Olmedo, Peralta y Espejo terminan sus periodos en ese mes y quedarán tres cupos disponibles en una mesa compuesta por cinco miembros. Es decir, se renovará más de la mitad del consejo. En el caso de los dos primeros, como concluirán dos periodos consecutivos no pueden volver a postularse y tienen que irse, mientras que Espejo solo lleva un periodo, por lo que está postulando para seguir integrando el consejo por otros cinco años.

Uno de los nombres que suena con más fuerza para suceder a Olmedo es la actual vicepresidenta del consejo, Bernardita Espinoza. Tiene más de 30 años de experiencia en minería y energía, pero su eventual designación como presidenta genera ruido por potenciales conflictos de interés que ella misma declaró. En la sesión ordinaria del consejo realizada el 20 de mayo de este año, la directora de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento, Paula Millar, expuso que en abril Espinoza señaló que tiene dos conflictos de interés. Uno de ellos es que su hermano, Ignacio Espinoza, fue contratado en abril como gerente de Medio Ambiente de CGE, una empresa de capitales chinos que es coordinada por el Coordinador.

El segundo es que su marido, Jorge Urban Sánchez, es representante legal de Urban Gestión SpA y presta servicios a la empresa proveedora de equipamientos para sistemas eléctricos NR Electric, filial de Nari Group que forma parte del conglomerado estatal chino State Grid Corporation of China. NR Electric es proveedora de proyectos de empresas coordinadas del Sistema de Transmisión Nacional e integra la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol).

En base a estos antecedentes y teniendo a la vista un análisis realizado por el estudio jurídico Albagli Zaliasnik y las recomendaciones de Paula Millar, el consejo acordó que Espinoza se debe abstener de conocer, participar y tomar cualquier decisión con asuntos relacionados directamente con CGE, Nari Technology y NR Electric, incluyendo la participación en reuniones, recabar, recibir y entregar información, y revisar cualquier otro antecedente atingente. Olmedo respaldó el acuerdo, pero planteó que los conflictos declarados son de carácter estructural.

Otra candidata a la presidencia es Paola Hartung, directora de Asuntos Regulatorios de AES Chile -empresa de capitales estadounidenses- desde hace ocho años. Anteriormente se desempeñó en puestos ejecutivos en el grupo Enel y durante más de nueve años ocupó altos cargos en la asociación gremial Acera, donde llegó a ser la vicepresidenta. En paralelo, algunos nombres que suenan como postulantes para los dos cupos de consejeros son Felipe Cabezas, Claudio Espinoza y Blanca Palumbo, quienes ya estuvieron en el consejo anteriormente; Ernesto Huber, que salió mal de la dirección ejecutiva; y José Venegas, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.

Consultados sobre las críticas hacia Olmedo y los desafíos que tendrá el nuevo consejo, desde el Coordinador optaron por entregar una respuesta institucional: “el consejo directivo es un órgano colegiado, compuesto por cinco miembros, que adopta sus decisiones por mayoría, las que quedan reflejadas en documentos de acceso público, como sus actas. La organización cuenta con procedimientos y responsabilidades definidos para el cumplimiento de sus funciones. El Coordinador mantiene un diálogo permanente y transparente con autoridades, organismos públicos, asociaciones gremiales, empresas y demás actores del sector, a través de los mecanismos institucionales”.

La fragmentación gremial

Acera fue fundada en 2003 por 14 socios, entre los que destacaba la empresa española Acciona. Su propósito era abrir un espacio regulatorio para que las emergentes energías renovables no convencionales (ERNC) pudieran competir en igualdad de condiciones frente a los combustibles fósiles tradicionales. Con el tiempo se convirtió en un actor fundamental en la consolidación de las ERNC, que hoy representan más de la mitad de la capacidad instalada.

Esto también se reflejó en el crecimiento de la propia asociación, que pasó de los 14 socios fundadores a tener más de 150 en la actualidad, convirtiéndose en uno de los principales gremios del sector junto a Generadoras de Chile, Empresas Eléctricas y Transmisoras de Chile. Sin embargo, en los últimos dos años ha vivido un profundo proceso de fragmentación. Desde que Sergio del Campo, ex subsecretario de Energía del primer gobierno de Sebastián Piñera, asumió como presidente de Acera en enero de 2024 ha promovido activamente el segmento de los PMGD, por sobre otros segmentos que conforman el gremio, generando tensiones internas que derivaron en la salida de varios socios relevantes, comentan varias fuentes del sector.

Un episodio crítico fue cuando el 31 de julio de 2024 del Campo envió una carta, sin consultar al resto del consejo de Acera, a la Comisión de Minería y Energía del Senado que firmó junto a

representantes de Acesol y de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores de Chile (GPM, hoy GIE). La misiva planteaba el rechazo a la fórmula del entonces gobierno de Gabriel Boric que buscaba ampliar el subsidio eléctrico con parte de las rentas de los PMGD.

A los pocos días, los asociados RWE, Acciona y Cerro Dominador enviaron cartas a los líderes de Acera con protestas formales por el actuar unilateral de del Campo. Como el líder del gremio siguió con su conducta a pesar de los reclamos, RWE anunció su salida el 22 de agosto de ese año y en septiembre renunciaron Acciona -uno de los fundadores históricos-, Mainstream e Ibereólica. Un mes después estas cuatro empresas crearon un nuevo gremio: la Asociación de Generación Renovable (AGR).

Las fuentes indican que la defensa de del Campo a los PMGD se debía, entre otros factores, a que al mismo tiempo que lidera Acera preside Sonnedix Chile, firma controlada por el banco de inversión estadounidense JP Morgan y que es uno de los mayores actores de ese segmento de generación de energía renovable. El poder de decisión del líder gremial está respaldado por otros miembros del consejo que también tienen intereses en los PMGD. El vicepresidente de Acera, José Miguel Bustamante, es socio del estudio de abogados Carey que ha asesorado a importantes inversionistas, como BlackRock, en la compra de activos PMGD en Chile. El tesorero Matías Steinacker es cofundador de Ciudad Luz, una empresa que se especializa en soluciones de energía solar distribuida y participa en el desarrollo de este segmento.

En tanto, el consejero Cristóbal Pellegrini Munita es socio del estudio jurídico Barros & Errázuriz Abogados y asesoró a Sungrow Power Chile en la adquisición de activos PMGD,

mientras que su padre, Emilio Pellegrini Ripamonti, y su hermano, Emilio Pellegrini Munita fundaron y dirigen el fondo de inversión privado D’E Capital que tiene entre sus principales activos proyectos PMGD. Por su parte, el consejero Matías Cox es director de Regulación y Asuntos Regulatorios Latam de Grenergy, empresa que tiene gran participación en este segmento de generación de energía renovable.

Otro socio relevante que salió de Acera fue Colbún, pero por motivos diferentes. En diciembre pasado la eléctrica del grupo Matte se retiró de la asociación y de Generadoras de Chile porque ya no representaban un interés transversal del sector y tiene el peso suficiente para gestionar de forma independiente su agenda de relaciones institucionales. Y en abril de este año se fue la francesa Engie argumentando que la composición de Acera ya no representaba de manera adecuada su visión integral de mercado frente a los desafíos de la transición energética.

Consultado sobre los cuestionamientos que apuntan a que varios socios se salieron de Acera por promover una agenda a favor de los PMGD en desmedro de otros segmentos, del Campo afirmó que, “como en toda asociación gremial, su presidente implementa las decisiones que toma el Consejo de Acera integrado por 15 consejeros, de acuerdo con sus estatutos y, por lo mismo, no puede tomar iniciativas que se aparten de la voluntad de la mayoría. Así opera Acera y así ha operado siempre”.

Agregó que “cuando se producen cambios regulatorios o se tramitan proyectos de ley que afectan las decisiones de inversión que son de largo plazo e intensivas en capital en el sector energía, naturalmente el Consejo de Acera puede requerir sesionar y resolver de qué forma puede contribuir a disminuir los impactos en el sector, e intentar proponer acciones que mitiguen los riesgos en las inversiones para generar mayor competencia y mejores precios de energía para los hogares de Chile y la industria”.

En tanto, Rafael Loyola, director ejecutivo del nuevo gremio AGR, planteó que “la libre asociación es un derecho consagrado constitucionalmente, y en mercados sofisticados, como el chileno, es natural que exista una multiplicidad de intereses con el legítimo derecho de ser representados gremialmente bajo principios y valores comunes. El riesgo no está en la fragmentación gremial, el riesgo está en aquellas empresas que cuestionan la conformación de nuevos gremios, porque no son capaces de lograr consensos en beneficio de un objetivo común que no sea el propio”.

Añadió que “existen gremios que defienden los ingresos sobredimensionados que reciben las centrales diésel, otros que piden que el resto de los actores del sistema eléctrico les compren el gas para operar sus plantas y otros que defienden que los clientes les paguen un subsidio cruzado a los PMGD. Mientras, en AGR estamos enfocados en que las energías renovables compitan en igualdad de condiciones para poder bajar las cuentas de la luz”.

Por su parte, desde Acera prefirieron no dar una declaración institucional.