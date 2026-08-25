La huella de Cerimedo en La Moneda: Director de la Secom también trabajó con el Rey de los trolls

El viernes de la semana pasada, El Mostrador reveló que la sombra de Fernando Cerimedo, el Rey de los trolls vinculado a la ultraderecha latinoamericana y acusado de intentar asesinar a su expareja en Bolivia, Nadia Beller, había comenzado a sobrevolar el palacio de La Moneda. A ello se suman nuevos antecedentes, dado que a los nombres de Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores del Segundo Piso, e Ignacio Dülger, colaborador del mismo círculo que renunció hace dos semanas atrás a La Moneda, se suma el del creativo de la campaña presidencial de José Antonio Kast y actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones, Felipe Costabal, más conocido como “Yeti”, pues junto a Fernando Cerimedo también trabajó en la campaña del rechazo el año 2020.

Tal como informó la Unidad de Investigación de El Mostrador, sus nombres se cruzaron –ahora se suma el de Costabal– cuando la denominada Casa Común, un comando de empresarios por el rechazo con sede en Vitacura, contrató los servicios del especialista argentino en granjas de bots para realizar una serie de encuestas, una de ellas cuestionada por predecir un estrecho triunfo del “apruebo”, cuando este terminó arrasando por más de 36% de diferencia.

Para entonces, Cerimedo ya había trabajado en la campaña que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro en 2018 y comenzaba a tejer su fama como operador de narrativas de desinformación en Latino América. Dos años más tarde aterrizó en Casa Común, realizando encuestas de dudosa metodología a través de redes sociales, consideradas no solo “truchas” sino –incluso– derechamente como operaciones políticas.

¿Cómo llegó Cerimedo a trabajar en la campaña del rechazo? Una fuente que trabajó en dicha organización, liderada por el exdiputado Gonzalo de la Carrera (REP), asegura que “lo más probable” es que lo haya llevado el propio Felipe “Yeti” Costabal, el hombre que hoy está a cargo elaborar el relato del Gobierno del Presidente Kast.

Casa Común

Felipe Costabal llegó a trabajar a Casa Común como creativo en la campaña publicitaria a favor del rechazo, en la cual también trabajaban Alejandro Irarrázaval, actual jefe del segundo piso de La Moneda, y el exasesor y CORE metropolitano Ignacio Dulger. Distintas versiones coinciden en que lo llevó Gerardo Jofré, expresidente del directorio de Codelco entre 2010 y 2014, quien tuvo que reconocer públicamente que la organización se había “equivocado” con la encuesta de Cerimedo, buscando acallar las voces críticas al respecto.

Contactado por El Mostrador, Jofré confirmó que “El Yeti” Costabal efectivamente trabajó en la campaña del rechazo, pero descarta que haya sido él quien lo llevó a Casa Común. “Estábamos buscando gente y entre los que buscamos estaba Felipe Costabal, una persona que era bastante buena profesionalmente y que tenía una trayectoria en publicidad”, cuenta uno de los fundadores de la organización.

Costabal es periodista de la Universidad de Los Andes y desde el año 2018 es dueño de la agencia de publicidad LA975. Antes de trabajar en la Casa Común, entre otros trabajos, diseñó en el año 2013 la campaña “Yo quiero ser Presidente”, donde cualquier persona podía postularse a La Moneda. En ella se registraron más de 1.500 personas, entre ellas, un poco conocido Franco Parisi.

Cerimedo en acción

El exdirectivo de Codelco asegura que Cerimedo tenía “trayectoria en este tipo de encuestas y formaba parte de un círculo de mucha gente que pasaba por el comando”. Otro miembro de la organización, que solicita reserva de su identidad, aseguró a El Mostrador que estuvo en una reunión con el argentino y que “me pareció vende humo”.

A pesar de esta última impresión, Jofré asegura que Cerimedo realizó al menos tres encuestas para Casa Común, las que se supone que se realizaron a través de Numen Group, el holding del empresario que tiene una filial en Chile, Numen SpA, creada en abril de 2022 por el abogado Enrique García Arancibia, quien luego se transformó en uno de los 12 árbitros del Comité que decidiría sobre la admisibilidad de la nueva Constitución, información que apareció en una investigación de La Bot sobre mercenarios digitales.

Plan cancerbero

La carrera de Felipe Costabal siguió vinculada al proceso constitucional. En el año 2021, asesoró a Luis Silva a su candidatura para la Convención, creando la marca “el profe Silva” y recorriendo diversos espacios públicos con una pizarra explicando aspectos controversiales del proyecto. “Nos encantó esto de un numerario en un distrito comunista”, comentó Costabal en una entrevista.

Ese mismo año fue reclutado por el estrecho asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, para trabajar en la campaña presidencial del Republicano. Costabal asumió el desafío y creo el eslogan “Atrévete” y el jingle “Vota 2, vota Kast”. También fue el creativo a cargo de sustituir los proyectos por áreas de trabajo con nombres “hollywoodenses”.

“Fue otra jugada creativa de decir, acá se acabaron los planes de educación, aquí vamos a poner puros nombres de películas: plan implacable, plan barrido total, plan cancerbero”, comentó en una entrevista que fue resucitada luego del performático traslado de reos a la cárcel de Talca, instancia que generó fuertes críticas.

No es la única crítica a la que ha estado expuesto “El Yeti” Costabal. En marzo de este año, poco después de asumir el nuevo Gobierno, durante la crisis generada por el alza de los combustibles, la Secom distribuyó una minuta de 12 páginas en ministerios y subsecretarías, utilizando el concepto de “quiebra” para referirse a las arcas fiscales, lo que incluso fue rechazado por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Ese mismo mes, se filtró un protocolo interno para el diseño de comunicaciones del Gobierno, donde se establecía que toda pauta, entrevista o declaración debía ser conocida previamente por la Secom, desatando críticas por un excesivo centralismo y un estilo de conducción basado en un estricto control político.

A estos casos, se suman otras dos controversias. Una de ellas, a partir del rechazo del Tribunal Calificador de Elecciones, a la campaña de la diputada Macarena Santelices, luego que la candidata solicitara el reembolso de una factura por $160 millones emitida por la empresa de Felipe Costabal, según consignó Ciper.

La otra es más reciente y se refiere a la empresa Costabal y Prieto SpA, sociedad constituida en 2023 entre el actual jefe de la Secom y Leonardo Prieto, dueño de Porcel TV, compañía que arrendó un estudio en TVN.

Tras la investigación de El Mostrador sobre el vínculo entre Cerimedo y la campaña del rechazo, los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Daniel Manochehri (PS) y Juan Santana (PS), oficiaron al Servel y La Moneda para esclarecer los nexos entre la empresa Numen y los asesores de José Antonio Kast en La Moneda, Alejandro Irarrázabal e Ignacio Dulger.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con Felipe Costabal, pero luego de habérsele expuesto una serie de preguntas sobre su rol en Casa Común, no se recibió respuesta de su parte.