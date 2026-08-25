Sistema frontal golpea Santiago: gigantografía cae sobre tendido y deja miles sin luz

El sistema frontal que ingresó durante las últimas horas a la Región Metropolitana comenzó a dejar sus primeros efectos en distintos puntos de Santiago, con fuertes vientos, precipitaciones, caída de árboles y más de 12.600 hogares sin suministro eléctrico.

Una de las principales emergencias se produjo en el sector de Cantagallo, en avenida Las Condes, comuna de Vitacura, donde una gigantografía publicitaria cayó sobre el tendido eléctrico producto de las condiciones meteorológicas.

El letrero no se encontraba enterrado y su estructura estaba sostenida en la base por varios bloques de cemento.

En el lugar se constató además la existencia de otras gigantografías instaladas con características similares, las que podrían verse afectadas por las fuertes ráfagas que se registran en la capital.

Los problemas también alcanzaron a Macul. En avenida Vicuña Mackenna, entre Carlos Casanueva y Camino Agrícola, un árbol cayó y provocó daños en dos vehículos.

La emergencia mantiene parcialmente bloqueadas las pistas en dirección al centro de Santiago.

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Otro árbol se desplomó en la intersección de avenida Las Condes con Estoril, sumándose a los distintos incidentes provocados durante la mañana por el viento.

El sistema frontal también está teniendo consecuencias sobre el suministro eléctrico. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 12.600 hogares se encontraban sin energía en la Región Metropolitana, concentrándose la mayor cantidad de afectados en Las Condes y Lo Barnechea.

A las precipitaciones y fuertes ráfagas se agregó otro fenómeno inusual para una mañana de invierno: una temperatura que superó los 20 grados.

A las 8:25 horas se registraron 20,4°C en Santiago, en medio de reportes que daban cuenta de un viento particularmente cálido en la capital.

La cifra incluso superó anticipadamente la máxima prevista para este martes por la Dirección Meteorológica de Chile, cuyo pronóstico apuntaba a una temperatura máxima de 19°C.