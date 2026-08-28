¿Vas a las termas este fin de semana? Revisa las exigencias que fiscalizará Sernac

Si estás pensando en visitar un centro termal durante este fin de semana, hay una serie de aspectos que deberías considerar antes de ingresar. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció una fiscalización a estos establecimientos para comprobar que cumplan con las disposiciones de la Ley del Consumidor.

El operativo comenzó en las regiones de La Araucanía y Los Ríos y se extenderá durante los próximos meses al resto del país, en un trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

¿Qué fiscalizará Sernac en los centros termales?

El objetivo es comprobar que los establecimientos entreguen información clara y cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para sus visitantes.

Entre los principales aspectos que serán revisados están:

Información del servicio: el centro debe entregar información relevante sobre las prestaciones que ofrece.

Precios: deben estar publicados los valores de acceso y de los servicios adicionales.

Servicios extra: se revisará, por ejemplo, que se informen correctamente los precios del arriendo de toallas, gorros u otros elementos.

Recomendaciones de uso: los establecimientos deben informar las condiciones y recomendaciones para utilizar correctamente sus instalaciones.

Vías de evacuación: deben estar debidamente señalizadas.

Salidas de emergencia: también serán parte de la fiscalización.

Protocolos de seguridad: los centros deben contar con procedimientos formalizados y por escrito.

Seguridad de las piscinas estará entre las prioridades

Uno de los principales focos estará puesto en las condiciones de seguridad de las piscinas y sus alrededores.

Sernac indicó que se prestará especial atención a:

Pisos antideslizantes o huellas que permitan un tránsito seguro.

Condiciones de los bordes de las piscinas.

Seguridad en el área de camarines.

Información sobre la profundidad máxima de las piscinas.

Presencia de salvavidas, cuando corresponda.

Advertencias visibles cuando no exista este tipo de personal.

Por eso, quienes visiten estos recintos también pueden fijarse en estas condiciones antes de utilizar las instalaciones.

¿Qué multas arriesgan los centros termales?

Si durante las fiscalizaciones se detectan incumplimientos a la Ley del Consumidor, Sernac podrá oficiar a los establecimientos para que realicen las correcciones correspondientes.

Sin embargo, las infracciones más graves pueden significar sanciones económicas importantes.

Infracciones muy graves: multas de hasta 300 UTM, equivalentes a cerca de $21,5 millones por infracción.

Incumplimientos que afecten la salud o seguridad: las sanciones pueden llegar hasta 2.250 UTM, unos $161 millones.

¿Qué revisar antes de ir a un centro termal?

Si tienes planificado visitar uno de estos establecimientos, puedes considerar algunas recomendaciones básicas:

Revisa previamente el precio de entrada.

Consulta si existen cobros adicionales por toallas, gorros u otros servicios.

Infórmate sobre las condiciones de uso de las piscinas.

Al llegar, verifica que existan señalizaciones de seguridad.

Identifica las salidas de emergencia.

Revisa si está informada la profundidad de las piscinas.

Observa las condiciones de los bordes y pisos para evitar resbalones.

Si tienes dudas sobre alguna condición de seguridad, consulta directamente al establecimiento.

La fiscalización anunciada por Sernac busca que los centros termales cumplan con sus obligaciones y que los consumidores cuenten con información suficiente antes de contratar y utilizar estos servicios.