Revuelo por novela “basada” en la actriz Natalie Portman

La novela ‘Life of M’, de la escritora Rachel Cusk, salió a la venta este martes (25.08.2026) en Estados Unidos en medio de un enorme revuelo literario desencadenado en Reino Unido, pues diversos medios sugieren que, a través de su protagonista, la autora retrata una versión “oscura” de la actriz Natalie Portman.

Un artículo de la periodista Valerie Stivers en el medio conservador británico UnHerd sacó el pasado julio a la luz un rumor que, según ella, llevaba tiempo comentándose en los círculos literarios de Nueva York: que la próxima novela de Cusk se basaba en su relación de amistad con Portman.

“La actriz Natalie Portman siempre ha parecido más una persona que quiere proyectar una imagen de inteligencia que una persona realmente inteligente, y su decisión de permitir que su amiga Rachel Cusk escribiera un libro sobre ella parece confirmarlo”, escribió Stivers en su publicación.

En palabras del diario británico The Telegraph, la obra comete un “asesinato literario” de la autora a su personaje, al que describe de forma “cruel”; mientras que para The Times es una “forma calculada de humillación” hacia Portman, retratada como una figura robótica, distanciada de su familia y aterrada por la fealdad en un mundo de fama y belleza.

Una metaficción sobre una estrella de cine

Life of M (La vida de M) es una metaficción. En ella, una escritora le propone a una estrella de cine famosa desde niña, a la que conoció en una librería, la posibilidad de escribir su autobiografía. Ambas viven en la misma capital europea (Portman y Cusk residen en París), aunque no se revela dónde.

Portman, de 45 años, dirige un club literario en Instagram, donde ha escogido libros de Cusk como lecturas mensuales. En 2022 organizó un debate con la escritora tras la publicación de su novela Second Place, en el que aseguró que era una de sus autoras “favoritas”.

Las similitudes entre M y Portman

La actriz israelíestadounidense debutó a los 12 años en Léon (El profesional, 1994), de Luc Besson, protagonizada con Jean Reno. En el libro, M cuenta que el guion de su primera película incluía inicialmente escenas de relaciones sexuales con el personaje masculino principal y que se eliminaron después de que su madre interviniera, algo que se sabe que también ocurrió con Portman.

Otra similitud recogida por otros medios británicos es que el personaje de M es imagen de una reconocida marca (al igual que Portman con Dior) y que también protagonizó una película sobre ballet, como ‘Cisne Negro’, que le valió el Óscar a mejor actriz a la intérprete en 2010.

¿Estrategia de marketing o alter ego de Cusk?

El libro no menciona a Portman en ningún momento, pero la editorial y la agencia literaria de Cusk tampoco han desmentido formalmente la vinculación con la intérprete.

De acuerdo con una fuente cercana a la actriz citada por The Telegraph, que además ha leído el libro, la personalidad de M “no se parece en nada” a la de Portman y es más un “alter ego” de la propia Cusk, pero afirma que el equipo de la escritora está “alimentando” los rumores con el objetivo de impulsar las ventas.