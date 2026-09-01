Cambio al horario de verano 2027: cómo ajustar el celular si falla

El horario de verano 2027 comenzará la noche del sábado 5 de septiembre, cuando los relojes deberán adelantarse una hora en gran parte de Chile continental. La medida no incluye a las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantienen permanentemente el huso horario UTC-3.

La modificación, que se extenderá hasta el primer sábado de abril del próximo año, también puede generar inconvenientes en algunos dispositivos móviles que no estén actualizados.

Aunque los equipos conectados a internet están configurados para realizar el cambio de manera automática, especialistas advierten que algunos teléfonos podrían no ajustar correctamente la hora si llevan mucho tiempo sin recibir actualizaciones.

Guía paso a paso para cambiar la hora

Ante un eventual problema, es posible configurar manualmente la zona horaria del dispositivo, dependiendo del sistema operativo.

En dispositivos iOS (iPhone):

Ingresar a Configuración, luego seleccionar General y Fecha y hora.

Desactivar el Ajuste Automático.

Cambiar la Zona Horaria.

Como solución temporal, seleccionar una zona horaria UTC-3, como Buenos Aires, Argentina. Una vez solucionado el problema o actualizado el dispositivo, se recomienda volver a activar el ajuste automático de fecha y hora.

En dispositivos Android:

Ingresar a Configuración, luego seleccionar Sistema y Fecha y hora.

Desactivar el Ajuste Automático.

Cambiar la Zona Horaria.

Como solución temporal, seleccionar una zona horaria UTC-3, como Buenos Aires, Argentina. Al igual que en iPhone, una vez corregido el inconveniente se recomienda volver a activar el ajuste automático.

¿Qué pasa si el celular no cambia la hora?

La primera medida es comprobar que el sistema operativo esté actualizado y revisar la configuración de fecha, hora y zona horaria. En la mayoría de los casos, los teléfonos deberían realizar el cambio automáticamente al conectarse a internet.

La configuración manual puede utilizarse como una alternativa temporal mientras se actualiza el dispositivo o se soluciona el problema.